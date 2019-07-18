Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Любое "неосторожное движение" в Персидском заливе способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя напряженность между США и Ираном.

"На фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создает риски вооруженного столкновения", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

"Любое "неосторожное движение" способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями", - добавил он.

По его словам, подобная перспектива не может не вызывать у Москвы серьезной тревоги, в связи с этим Россия настаивает на том, чтобы все стороны предприняли шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами.

"Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона", - отметил Лавров.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.