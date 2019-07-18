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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе

01:10
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Любое "неосторожное движение" в Персидском заливе способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя напряженность между США и Ираном.

"На фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создает риски вооруженного столкновения", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

"Любое "неосторожное движение" способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями", - добавил он.
По его словам, подобная перспектива не может не вызывать у Москвы серьезной тревоги, в связи с этим Россия настаивает на том, чтобы все стороны предприняли шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами.
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"Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона", - отметил Лавров.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Иран эти утверждения отверг.
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"Игра на нервах". Лондон хочет направить второй корабль в Персидский заливК британскому фрегату в Персидском заливе присоединится еще один корабль, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.
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