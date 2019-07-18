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РИА Новости

Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ

01:06
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель совета директоров и основатель компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров вправе выкупить у СП Сбербанка и группы инвесторов "Сокар Энергоресурс" акции Антипинского НПЗ, он ищет партнёров и с некоторыми уже ведёт переговоры, сообщили в компании.
Сбербанк в конце мая получил право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, через который структуры Мазурова владели 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода. В июне Сбербанк сообщил, что "Сокар Энергоресурс", участники которой - банк и группа инвесторов, приобрела 80% НПЗ.
"Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций АО "Антипинский НПЗ". В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры", - говорится в релизе.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Антипинский НПЗ обратился к правоохранителям из-за дела Мазурова
Компания также заявляет что "на протяжении шести месяцев, после фактического отстранения Мазурова от управления АО "Антипинский НПЗ", на заводе были умышленно созданы основания для преднамеренного банкротства предприятия".
"После назначения ПАО "Сбербанк России" нового менеджмента в АО "Антипинский НПЗ" выручка предприятия существенно снизилась, притом что завод после ввода в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов Евро-5 в сентябре 2018 года стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до 30 миллионов долларов в месяц, что позволило заводу исполнять свои обязательства перед ПАО "Сбербанк России" и другими банками, а также перед иностранными покупателями продукции", - заявляет" Новый поток".
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В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели банки-кредиторы в заблуждение о финансовом состоянит предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов). Ранее он был базовым активом нефтегазовой компании "Новый поток", сейчас завод находится в процедуре банкротства.
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Дмитрий МазуровАнтипинский НПЗРоссияЭкономика
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