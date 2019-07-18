Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики

"Сегодня мы с Артемом Алексеевичем (Здуновым, председателем правительства Дагестана) рассмотрели трех кандидатов - одного на министра сельского хозяйства. По сути, вопрос решен, это человек, который прошел конкурс "Мой Дагестан", поработал руководителем управления сельского хозяйства, хорошо себя зарекомендовал. В ближайшее время министр будет назначен", - цитирует Васильева его пресс-служба.