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РИА Новости

Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики

00:57
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Васильев
Владимир Васильев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Васильев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал назначения в ближайшее время новых руководителей в министерство по сельскому хозяйству и комитет по лесному хозяйству региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня мы с Артемом Алексеевичем (Здуновым, председателем правительства Дагестана) рассмотрели трех кандидатов - одного на министра сельского хозяйства. По сути, вопрос решен, это человек, который прошел конкурс "Мой Дагестан", поработал руководителем управления сельского хозяйства, хорошо себя зарекомендовал. В ближайшее время министр будет назначен", - цитирует Васильева его пресс-служба.
По его словам, еще два кандидата были рассмотрены на должность руководителя комитета по лесному хозяйству.
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи. 8 июля 2019
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"Мы берем одного из руководителей лесхоза Московской области, нашего дагестанца, победителя конкурса "Мой Дагестан", - рассказал Васильев.
"Мой Дагестан" — кадровый конкурс, цель которого заключалась в отборе высокопрофессиональных руководителей. Победители конкурса вошли в кадровый резерв республики и получили возможность дальнейшего трудоустройства в органы власти региона. Конкурс стартовал 12 июля, его проводило правительство региона при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".
Победителями конкурса стали 54 человека. По словам руководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимира Иванова, более 20 человек уже трудоустроены на ответственные должности в органы государственной власти.
Андрей Исаев
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Владимир ВасильевДагестанПолитика
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