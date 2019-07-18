В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в Иджеване на севере Армении после столкновений протестующих с полицией в среду вечером, сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян.

Ранее интернет-ресурс hetq.am выложил видеокадры столкновений протестующих с полицейскими близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана. По данным портала, протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требуют разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили.

"В результате столкновений в Иджеване в медицинский центр города доставлены 13 человек. Пострадавшие проходят необходимое обследование… Они находятся под надзором врачей. Медики скоро выпишут часть травмированных после их повторного обследования", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, у пострадавших в основном диагностированы ссадины и легкие ушибы.

На минувшей неделе полиция сообщила, что по приказу главы ведомства Валерия Осипяна правоохранители установили круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев, на дорогах установлены мобильные посты.