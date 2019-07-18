В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в Иджеване на севере Армении после столкновений протестующих с полицией в среду вечером, сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян.
Ранее интернет-ресурс hetq.am выложил видеокадры столкновений протестующих с полицейскими близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана. По данным портала, протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требуют разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили.
"В результате столкновений в Иджеване в медицинский центр города доставлены 13 человек. Пострадавшие проходят необходимое обследование… Они находятся под надзором врачей. Медики скоро выпишут часть травмированных после их повторного обследования", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, у пострадавших в основном диагностированы ссадины и легкие ушибы.
На минувшей неделе полиция сообщила, что по приказу главы ведомства Валерия Осипяна правоохранители установили круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев, на дорогах установлены мобильные посты.
По данным представителя полиции Ашота Агароняна, руководство правоохранительного ведомства, в том числе лично Осипян, ведут с протестующими переговоры для разблокирования дороги.