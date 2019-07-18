В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Жители Луганской народной республики в разрушенном аэропорту под Луганском почтили память жертв крушения малайзийского Boeing рейсом MH17, выпустив в небо 298 воздушных шаров, передает корреспондент РИА Новости.
"Ровно пять лет назад в этот день произошло ужасное событие: Boeing-777 был сбит украинскими военными. В результате катастрофы погибло 298 человек, среди которых были трое детей. Этим митингом мы хотим показать, что жителям Луганской народной республики небезразлично то, что произошло на нашей земле пять лет назад. Мы понимаем горе, которое обрушилось на семьи погибших людей, и вместе со всем миром жители Донбасса скорбят в этот день по каждому пассажиру и члену экипажа", – заявил журналистам координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев.
Активисты молодежных организаций в день пятой годовщины крушения лайнера зажгли лампадки и почтили память погибших минутой молчания.
"Весь мир потрясло это событие. Мы хотим помнить каждого погибшего в этой ужасной катастрофе и выпустить в небо 298 белых шаров в знак памяти о событиях новейшей истории, которые необходимо знать, чтобы предотвратить подобное в будущем", – сказал на мероприятии координатор проекта "Молодая Гвардия" Евгений Матяшов.