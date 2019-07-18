В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17

"Ровно пять лет назад в этот день произошло ужасное событие: Boeing-777 был сбит украинскими военными. В результате катастрофы погибло 298 человек, среди которых были трое детей. Этим митингом мы хотим показать, что жителям Луганской народной республики небезразлично то, что произошло на нашей земле пять лет назад. Мы понимаем горе, которое обрушилось на семьи погибших людей, и вместе со всем миром жители Донбасса скорбят в этот день по каждому пассажиру и члену экипажа", – заявил журналистам координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев.