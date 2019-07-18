Конгресс проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Большинство в палате представителей США проголосовало против рассмотрения резолюции по импичменту президента США Дональда Трампа, следует из итогов голосования.

За то, чтобы отложить резолюцию в сторону проголосовали 332 конгрессмена, против - 95. Прошедшее голосование не означает, что резолюция по импичменту больше не подлежит рассмотрению. Конгрессмены лишь согласились отложить ее.

Ранее конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента Трампа. По его словам, президент США совершил преступления, за которые он должен понести наказание. В частности, Грин предлагает отстранить Трампа от должности за предположительно расистские комментарии.

Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.