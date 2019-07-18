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РИА Новости

Конгресс проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Большинство в палате представителей США проголосовало против рассмотрения резолюции по импичменту президента США Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
За то, чтобы отложить резолюцию в сторону проголосовали 332 конгрессмена, против - 95. Прошедшее голосование не означает, что резолюция по импичменту больше не подлежит рассмотрению. Конгрессмены лишь согласились отложить ее.
Ранее конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента Трампа. По его словам, президент США совершил преступления, за которые он должен понести наказание. В частности, Грин предлагает отстранить Трампа от должности за предположительно расистские комментарии.
Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.
Отстранение действующего президента требует суда над ним в палате представителей, в случае импичмента в палате дело переходит в сенат. В настоящее время сенат находится под контролем республиканцев, так что импичмент Трампу весьма маловероятен.
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