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РИА Новости
Культура

В США прокуратура прекратила дело против Кевина Спейси

00:41
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© Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура в США закрыла дело против актера Кевина Спейси, обвинявшегося в домогательстве, сообщает телеканал CBS Boston.
Ранее сообщалось, что 21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.
Как отмечает телеканал, Литтл воспользовался своим правом по Пятой поправке к Конституции США не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу текстовых сообщений в его телефоне, которые, как утверждала его защита, были удалены.
Гражданский иск был связан с обвинениями, которые также являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Обвинения против актера относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, Спейси на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Актер заявлял, что отвергает предъявленные ему обвинения в нападении и избиении, по которым ему грозит до 2,5 года тюрьмы.
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Телефон и сообщения, отправленные молодым человеком своей девушке и друзьям в 2016 году прямо в те несколько минут, когда домогательства якобы имели место, являются главной уликой в этом деле. Однако защита утверждает, что мать юноши Хизер Унру, которая и подала иск, перед тем как передать аппарат полиции, удалила часть содержимого, которое могло дать более ясное представление о его увлечениях. По мнению адвокатов Спейси, это может быть расценено как уничтожение улик.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.
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