Суд наказал шестерых жителей Чемодановки за перекрытие трассы после драки

ПЕНЗА, 18 июл – РИА Новости. Бессоновский районный суд Пензенской области привлек шестерых жителей села Чемодановка к административной ответственность за перекрытие федеральной трассы во время схода граждан после массовой драки. Об этом РИА Новости сообщили в среду в пресс-службе областного управления МВД.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию. Вечером 14 июня в селе прошел сход, во время которого, по данным полиции, сельчане перекрывали трассу М-5 "Урал".

"Бессоновским районным судом привлечены к ответственности шесть жителей Чемодановки по части 1 статьи 20.2.2 КоАП России "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Это связано с перекрытием трассы", - сказала собеседница.

Какое наказание им назначено, она не уточнила. Санкция этой статьи предусматривают штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста.

Как уточняется на сайте Бессоновского районного суда, виновными признаны Николай Степашин, Дмитрий Паршин, Вера Боброва, Надежда Мальцева, Олеся Тезятева и Юрий Долгов, постановления в отношении трех из них вынесли в среду, в отношении еще двух - во вторник, а первому наказание назначили 12 июля.