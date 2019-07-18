Племянник главы ГК "Ташир" прокомментировал обвинения в вымогательстве

18 июля – РИА Новости. Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян прокомментировал обвинения в вымогательстве и избиении предпринимателя Ваге Паразяна.

По словам Карапетяна, до этого инцидента стороны даже не были знакомы. К тому же потерпевший утверждает, что избивал его якобы Нарек с охранниками, которых, по словам обвиняемого, у него попросту нет.

"Ереван - небольшой безопасный город и в охранниках нет нужды. До этого инцидента я с Ваге даже не был знаком, и он этого не отрицает. Я честно не понимаю, как можно было из этого раздуть всю эту историю, поскольку я никоим образом в этой "так называемой" драке не участвовал", - удивляется Нарек Карапетян.

О возбуждении уголовного дело в отношении племянника крупного российского предпринимателя вчера сообщила глава отдела информации и по связям с общественностью СК Армении Наира Арутюнян.

"Мужчине 1990 года рождения (Нареку Карапетяну – ред.) и его другу предъявлено обвинение по статье "вымогательство в особо крупных размерах. С них взяты подписки о невыезде", - сообщила Арутюнян.

В пресс-службе СК ранее сообщили, что в вымогательстве молодых людей обвинил 30-летний мужчина, обратившийся 4 июля в больницу со следами побоев. Он утверждает, что от него с применением насилия и угроз требовали суммы в особо крупных размерах.

По данным племянника главы ГК "Ташир", конфликт, действительно, был. Вот только второй стороной был вовсе не он, а его друг Тигран Асланян. Сам же Карапетян, наоборот, пытался помирить ссорившихся.

"В какой-то момент я понял, что участвую в какой-то инсценировке и просто ушел. Я думаю, при желании можно посмотреть записи камер видеонаблюдения, которые подтвердят, что в момент драки меня там не было", - утверждает Карапетян.

По данным адвоката Карапетяна Армена Ферояна, правоохранительные органы завели дело и предъявили обвинение только лишь на основании показаний Паразяна. Между тем, как заявляет адвокат, в России бизнесмен Ваге Паразян сам проходит по аналогичному уголовному делу.

"Находящийся в настоящее время под следствием в России Ваге Паразян пытается любым способом уйти от ответственности и получить меньшее наказание за содеянное им преступление в 2015 году. Насколько мне известно речь идет о следствии по факту похищения Паразяном человека и вымогательства денежных средств. То есть сценарий тот же", - уточняет Фероян.

Как сообщили в пресс-службе ГК "Ташир", в 2016 году Ашот Паразян (отец Ваге Паразяна) работал в группе компаний "Ташир", откуда был со скандалом уволен в связи с организацией коррупционных схем с подрядчиками компании на крупную сумму денег.