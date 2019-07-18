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РИА Новости

В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

00:17
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Накануне Вашингтон объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок российских С-400. Белый дом отметил, что покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов несовместима с поставками новейших американских истребителей.

"Утверждение о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательно. Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве назвали решение исключить Турцию из программы несправедливым.
В Анкаре призвали Вашингтон продемонстрировать важность отношений двух стран не только на словах, но и действиями, "в частности борьбой с террористическими организациями ИГ*, Рабочей партией Курдистана и FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена)".
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Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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F-35МИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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