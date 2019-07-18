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РИА Новости

На Байконуре установят ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем

00:07
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ"
Ракета-носитель Союз-ФГ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-ФГ". Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 июл – РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" в четверг вывезут из монтажно-испытательного корпуса и установят на стартовом столе на Байконуре.
Старт ракеты намечен на 19.28 мск 20 июля. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на Международную космическую станцию, стыковка с которой запланирована на 1.50 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
К МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Пармитано летит в космос второй раз, он был на станции в 2013 году. Для Моргана это будет первый космический полет. Все трое – полковники.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля).
Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
Вчера, 14:06
В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну
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КосмосБайконур (космодром)РоссияРИА Наука
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