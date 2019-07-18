На Байконуре установят ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 июл – РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" в четверг вывезут из монтажно-испытательного корпуса и установят на стартовом столе на Байконуре.

Старт ракеты намечен на 19.28 мск 20 июля. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на Международную космическую станцию, стыковка с которой запланирована на 1.50 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

К МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Пармитано летит в космос второй раз, он был на станции в 2013 году. Для Моргана это будет первый космический полет. Все трое – полковники.