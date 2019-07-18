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РИА Новости

"Новый поток" не согласен с обвинениями в адрес Мазурова

00:05
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нефтегазовая компания "Новый поток" заявила, что не согласна с обвинениями в адрес своего главы Дмитрия Мазурова и считает их попытками заставить его отказаться от борьбы за Антипинский НПЗ.
"АО" Новый поток" в связи с задержанием председателя совета директоров АО" Новый поток" Д. П. Мазурова считает необходимым заявить, что категорически не согласно с обоснованностью подозрений Д.П. Мазурова и рассматривает их как попытку оказания на Д. П. Мазурова давления через правоохранительные органы с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования", - говорится в заявлении.
"Кроме того, АО "Новый поток" связывает действия в отношении Д. П. Мазурова с попытками заставить его отказаться от борьбы за сохранение собственного бизнеса – крупнейшего в Российской Федерации частного нефтеперерабатывающего завода", - сообщает компания.
"Слухи... о хищении денежных средств предприятия, не имеют под собой оснований", - заявляет "Новый поток".
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
15 июля, 20:37
Антипинский НПЗ обратился к правоохранителям из-за дела Мазурова
Проверка, проведенная привлеченной Сбербанком независимой аудиторской компании Alvarez&Marsal, не подтвердила вывода средств с завода, говорится в релизе.
Компания также отрицает факт продажи нефтепродуктов в адрес New Stream Trading AG по заниженным ценам. "Реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, условия которого были прописаны, согласованы и утверждены ПАО "Сбербанк России", - говорится в сообщении.
В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели банки-кредиторы в заблуждение о финансовом состоянит предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов). Ранее он был базовым активом нефтегазовой компании "Новый поток", сейчас завод находится в процедуре банкротства.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
15 июля, 18:23
Юрист прокомментировал претензии к Мазурову по утаиванию долгов от банка
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Дмитрий МазуровРоссияЭкономика
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