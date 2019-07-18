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РИА Новости

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

00:02
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Ранее издание New York Times сообщило, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в англо-американской школе в Москве. По его данным, это пятая часть всего преподавательского состава школы. В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Он напомнил, что в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.
"С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну", - сказал Антонов.
"Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу", - сказал посол.
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"Это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что наши коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают проблемы", - добавил Антонов.
По его словам, ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей. Антонов отметил, что несколько раз обращался в госдепартамент, "предлагал различного рода развязки", в частности, вывести административно-технический персонал из системы "разменов". В ответ от него требовали выдать визы американским сотрудникам, а ситуацию с российскими сотрудниками обещали рассмотреть не раньше осени.
Он подчеркнул, что слово в этом вопросе в американской стороной.
"Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем... Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", - сказал посол.
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Антонов назвал ложной статью в New York Times, в которой говорилось, что американским учителям в англо-русской школе отказали в визах. "Ни одного отказа сделано не было", - подчеркнул дипломат.
По его словам, такого рода статьи — давление и выламывание рук. "Это нечестно, некорректно, и вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты", - сказал посол.
Как отметил Антонов, и для российских, и для американских дипломатов неопределенность с прибытием административно-технического состава создает трудности в работе.

"Надо отходить от этих популистских лозунгов, от стремления уколоть друг друга, надо заниматься конкретными делами, решать вопросы по выправлению российско-американских отношений", - заключил посол.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
6 июля, 02:14
В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ух, ты! А вы только сейчас заметили, что они развязали войну против нас? Они её развязали ещё при И.В.Сталине и перемирий никто не объявлял с того времени.
18 июля, 04:25
22ded.dedushka
4300017
Потихоньку, полегоньку дело идет к разрыву дипломатических отношений, к 20-30-ым годам прошлого столетия.
18 июля, 03:26
Евгений Гужов
800206
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