Королева Испании пришла на прием в платье из сетевого магазина

Монаршая особа продемонстрировала, что можно прекрасно выглядеть и в твидовом платье, которое стоит в сетевом магазине 1600 рублей. Королева принимала во дворце членов международного конгресса Международной ассоциации медийных и коммуникационных исследований (IAMCR).

В том, что касается профессиональной деятельности, королева ближе к Меган Маркл, поскольку сумела построить успешную карьеру до того, как стала членом королевской семьи в 2004 году. Перед тем как выйти замуж за короля Фелипе VI, она работала тележурналисткой.