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РИА Новости
Туризм

Опрос: российские туристы назвали любимые виды отдыха

Вчера, 10:44
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отпуск на морском побережье и экскурсионные поездки по городам и странам - самые востребованные типы отдыха у российских туристов, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили более двух тысяч пользователей и выяснили, как они предпочитают отдыхать. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
За море, солнце и пляж проголосовали 43% путешественников, чуть меньше (41%) выбрали экскурсии. Так провести время в отпуске согласны 31% мужчин и 47% женщин.
Вылазки на природу, предполагающие посещение национальных парков и заповедников, выбирают более четверти респондентов (26%).
Походы с палатками и речные сплавы оказались на четвертом месте по востребованности у российских туристов (16%). Причем они пользуются спросом у мужчин гораздо больше (так ответили 24%), чем у женщин (11%).
Зато женщины чаще мужчин предпочитают отдыхать с пользой для здоровья и отправляются в санатории и на лечебные курорты (14% против 10%).
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Поездки в горы больше привлекают мужчин (16%), а среди женщин за них проголосовали 10%.
Спортивный отдых, предусматривающий регулярные тренировки, оказался наименее востребован россиянами – отдыхать активно привыкли только 8% респондентов. Причем среди мужчин популярность спортивного отдыха почти в два раза выше, чем среди женщин – 11% против 6% соответственно.
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