Опрос: российские туристы назвали любимые виды отдыха

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отпуск на морском побережье и экскурсионные поездки по городам и странам - самые востребованные типы отдыха у российских туристов, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса опросили более двух тысяч пользователей и выяснили, как они предпочитают отдыхать. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

За море, солнце и пляж проголосовали 43% путешественников, чуть меньше (41%) выбрали экскурсии. Так провести время в отпуске согласны 31% мужчин и 47% женщин.

Вылазки на природу, предполагающие посещение национальных парков и заповедников, выбирают более четверти респондентов (26%).

Походы с палатками и речные сплавы оказались на четвертом месте по востребованности у российских туристов (16%). Причем они пользуются спросом у мужчин гораздо больше (так ответили 24%), чем у женщин (11%).

Зато женщины чаще мужчин предпочитают отдыхать с пользой для здоровья и отправляются в санатории и на лечебные курорты (14% против 10%).

Поездки в горы больше привлекают мужчин (16%), а среди женщин за них проголосовали 10%.