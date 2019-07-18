Атака на доллар: Трамп затевает валютную войну

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Аналитики крупнейших банков и инвестфондов предупреждают: на фоне общего замедления и спада в торговле центробанки уже начали мировую валютную войну. Чем это грозит экономике и почему евро и доллар будут дешеветь — в материале РИА Новости.

Скрытая война

Когда экономика растет, предпочтение отдают сильным валютам. Но мировую экономику изрядно потрепали торговые войны. Эксперты уверены, что уже к концу этого года все это ощутят, однако главный удар придется на 2020-2021-й.

По оценкам ВТО, в 2018-м международная торговля сократилась на 0,5 триллиона долларов, а в этом году потери достигнут полутора триллионов. Как предупредил Международный валютный фонд, продолжение противостояния США с Китаем уменьшит мировой ВВП на 0,5%, то есть на 455 миллиардов долларов.

В такой ситуации для поддержки национальных экономик центральные банки наверняка применят различные стимулирующие меры. Однако потенциал снижения учетных ставок очень ограничен, поскольку они и так на минимуме. Единственный реальный инструмент поддержки экономики — ослабление валюты, повышающее конкурентоспособность экспортируемых товаров на мировом рынке. А если несколько стран наперегонки ослабляют национальные валюты — это валютная война.

Как утверждают в Bank of America Merrill Lynch, она уже началась и в ней скрытно участвуют центральные банки всех ведущих стран.

"Сейчас учетные ставки находятся на исторических минимумах, поэтому центробанки не могут обычным способом влиять на стоимость кредитных средств. Единственный вариант — ослабление национальных валют", — заявил телеканалу CNBC глава департамента Bank of America Merrill Lynch по валютной политике стран G10 Танос Вамвакидис.

Масла в огонь

Смягчение денежно-кредитной политики — ключевая тема мировых СМИ в последние месяцы, когда ФРС США, Банк Англии и Европейский центральный банк предупредили о грядущем снижении учетных ставок.

Масла в огонь подлил Дональд Трамп, обрушившийся на главу Европейского центрального банка Марио Драги с обвинениями в ослаблении евро. "Марио Драги сообщил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу увело курс евро к доллару вниз и позволило несправедливо легче конкурировать с США. Европейцам сходит это с рук годами — вместе с Китаем и другими", — написал президент в твиттере в начале июля.

При этом глава Белого дома в очередной раз отметил, что и Китай намеренно занижает курс юаня, делая экспорт дешевле и увеличивая торговый дисбаланс с США. А ФРС продолжает удерживать слишком высокую, по мнению Трампа, ставку, и дорогой доллар мешает экспорту американских товаров и услуг.

Высказывания американского лидера вызвали мощную волну спекуляций на Уолл-стрит. Аналитики пришли к выводу, что уже в ближайшее время Трамп примет решение о девальвации доллара.

Как только Казначейство отдаст соответствующее распоряжение, Федеральный резервный банк Нью-Йорка приступит к валютным интервенциям: начнет продавать доллары и покупать иностранную валюту, предупредили аналитики банка. Это ослабит доллар, который, по подсчетам Bank of America, сейчас переоценен примерно на 13%.

Тупиковый путь

Опасения вскоре подтвердились. Уже в середине июля Трамп поручил помощникам обдумать способы ослабления американской валюты. Как утверждает Bloomberg, ситуацию с долларом президент обсуждал с Джуди Шелтон и Кристофером Уоллером — теми, кого предложил в совет управляющих Федеральной резервной системы.

О том, что крупные центробанки мира, в том числе и ФРС, сегодня намеренно идут на ослабление национальных валют, заявил и крупнейший инвестфонд мира PIMCO.

"После паузы в начале 2018 года вновь вспыхнула холодная валютная война, которая велась между основными торговыми блоками мира более пяти лет. Более того, нельзя исключать даже эскалацию полномасштабной валютной войны с прямым вмешательством США, других крупных правительств и центральных банков в валютные курсы, хотя и не в краткосрочной перспективе", — указывает в обзоре экономический советник фонда Йоахим Фелс.

Впрочем, как отмечает Вамвакидис из Bank of America Merrill Lynch, если схожую позицию займут большинство крупных центробанков, все это зайдет в тупик.

"Они не могут повлиять на стоимость заимствований, потому что процентные ставки находятся на историческом минимуме. Единственный способ в дальнейшем смягчить денежно-кредитные условия — ослабить национальную валюту", — объясняет аналитик. Но, по его словам, речь может идти лишь о равновесии, потому что когда это делают все, валюты в итоге не двигаются, а весьма ограниченные ресурсы денежно-кредитной политики тратятся фактически безрезультатно.

Таким образом, если все пытаются повлиять на курс собственной валюты одновременно, не выиграет в результате никто. И негативные побочные эффекты от способа, к которому прибегают при подобных вмешательствах, обеспечены.

Зарубежные инвесторы, вкладывающие средства в самые надежные госбумаги США, запаникуют и начнут их распродавать, полагает Bank of America.

"Иностранцы не станут финансировать американский госдолг, если политика направлена ​​против стабильности доллара, — комментирует известный банковский аналитик Дик Бове. — А CША целиком и полностью зависят от того, что доллар рассматривается в качестве мировой резервной валюты".