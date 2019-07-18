Николь Кидман раскрыла секрет своей молодости

По словам источника, близкого к голливудской звезде, косметолог Кидман дал ей рецепт крема, который она делает сама из куриного жира с кокосовым молоком, соком лайма, яблочным уксусом и экстрактом миндаля, а затем наносит на кожу и оставляет на час. Делать это нужно два раза в неделю, совмещая с применением коллагенов.