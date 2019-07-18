Николь Кидман раскрыла секрет своей молодости

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Николь Кидман рассказала, что сохранять кожу лица в прекрасном состоянии ей помогает самодельный крем, в состав которого входит куриный жир, сообщает Mirror.
По словам источника, близкого к голливудской звезде, косметолог Кидман дал ей рецепт крема, который она делает сама из куриного жира с кокосовым молоком, соком лайма, яблочным уксусом и экстрактом миндаля, а затем наносит на кожу и оставляет на час. Делать это нужно два раза в неделю, совмещая с применением коллагенов.
"Я даже пробовала ботокс, но мне не понравилось, как мое лицо выглядело после этого, теперь я больше его не использую и снова могу морщить лоб", - призналась 52-летняя актриса.
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