Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T03:18Z
https://ria.ru/20190718/1556626076.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148249/98/1482499890_0:0:2910:1637_1036x0_80_0_0_e57171b7a3dd980c9b8a64df98a2ab72.jpg
РИА Новости
Культура

Николь Кидман раскрыла секрет своей молодости

03:18
1602
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман на презентации календаря Pirelli 2017
Актриса Николь Кидман на презентации календаря Pirelli 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Николь Кидман рассказала, что сохранять кожу лица в прекрасном состоянии ей помогает самодельный крем, в состав которого входит куриный жир, сообщает Mirror.
По словам источника, близкого к голливудской звезде, косметолог Кидман дал ей рецепт крема, который она делает сама из куриного жира с кокосовым молоком, соком лайма, яблочным уксусом и экстрактом миндаля, а затем наносит на кожу и оставляет на час. Делать это нужно два раза в неделю, совмещая с применением коллагенов.
"Я даже пробовала ботокс, но мне не понравилось, как мое лицо выглядело после этого, теперь я больше его не использую и снова могу морщить лоб", - призналась 52-летняя актриса.
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
8 июля, 03:05
Наоми Кэмпбелл поделилась секретами стройности
010000
КультураСтиль жизниНиколь Кидман
Рекомендуем
Кэти Перри на шоу American Idol
Кэти Перри рассказала о борьбе со старением с помощью питания и очищения
РИА
Новости
Графин и рюмки
Турецкий отельер рассказала о подборе спиртных напитков в all inclusive
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
В Приморье нашли скалу из Короля Льва
В Приморье нашли скалу из "Короля Льва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
Певица Лолита Милявская
Лолита: "Мы выдохнули, только когда пересекли границу России"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В ГД поддержали упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса
Страница Facebook
Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Гутерреш призвал страны ООН содействовать расследованию катастрофы MH17
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
ЛАГ поприветствовала соглашение между военным советом и оппозицией Судана
Сирия
Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД
10:16Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС
10:14Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке
10:13В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
10:12В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
10:10Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму
10:09Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
10:07Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение
10:05МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
09:59Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины
09:59Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
09:55Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня
09:49Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции
09:48В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
09:48В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
09:45Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье
09:43Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:42Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг
09:41Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
09:36В Тулуне 44 жилых дома остаются подтопленными
Лента новостейМолния