Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине уже действует закон о тотальной украинизации. В ближайшее время на "державную мову" должны перевести абсолютно все: документы, судебные постановления, лекции и предписания врачей. Кассиры и официанты обязаны общаться только на украинском. Словом, закон касается всех сфер жизни — Киев "украинизировал" даже Крым.

Наследство Порошенко

Закон о языке достался нынешнему президенту Владимиру Зеленскому от предыдущего. Петр Порошенко подписал в мае нормативный акт — уже после того, как стало ясно, что он покидает пост главы государства.

Президент с истекающим сроком полномочий объяснил, что вопрос о языке имеет едва ли не религиозный характер. "Кто-то государственный статус воспринимает для галочки, буквально как язык для чиновников, — говорил Порошенко. — А для нас это не формальность, для нас язык — как вера и армия, фундамент государственности".

С 16 июля на украинский перешли все государственные органы и органы местного самоуправления. Теперь чиновники и выборные лица обязаны общаться в присутственных местах только на украинском. И на нем же вести документацию.

Судопроизводство — также только на государственном языке. На украинском к гражданам обязаны обращаться полицейские и сотрудники других правоохранительных органов.

Обязательна "державная мова" теперь в средней и высшей школе. В детских садах и начальных классах можно еще будет преподавать на языке национальных меньшинств. В вузах могут читать лекции на других языках, которые являются официальными в Евросоюзе, русский к таковым не относится.

В некоторых школах уже раздали памятки о том, что за использование русского языка в стенах учебного заведения полагается штраф. В законе, кстати, содержится и упоминание о специальных уполномоченных, которые будут следить за использованием "мовы".

© AP Photo / Laszlo Balogh Дети на занятиях в школе в Великой Доброни, Украина © AP Photo / Laszlo Balogh Дети на занятиях в школе в Великой Доброни, Украина

На работе также все должны будут равняться на "украиномовных". "Никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный", — говорится в законе.

Прием пациентов в больницах и поликлиниках тоже должен вестись на "мове", а со следующего года врачей обяжут ставить диагноз, выписывать назначения исключительно на украинском. Правда, медики могут перейти на другой язык по просьбе больного.

А географические названия на другом языке должны в точности повторять названия на украинском, то есть в теории не "Киев", а "Кыйив", не "Львов", а "Львив".

Дальше — больше. Осенью 2019-го украинской должна стать реклама. С мая 2020-го научные публикации могут быть только на "мове" или на все тех же официальных языках ЕС. С ноября того же года должны быть тотально украинизированы магазины, рестораны, кафе и парикмахерские.

Гражданство будет привязано к языку. В законе говорится прямо: "Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком". С мая 2021 года гражданство можно будет получить, сдав экзамен по украинскому. Исключение сделают для тех, кто особо ценен для Украины, и все же они обязаны будут выучить "мову" в течение года с момента получения паспорта с тризубом.

На украинский должны будут перейти СМИ (с мая 2022-го — и электронные), театры и издательства, причем тираж книг на другом языке не должен превышать тиража на госязыке. Одна из статей закона касается и бизнеса нового президента Украины — эстрады. "Сопровождение (конферанс) культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий на Украине осуществляется на государственном языке", — гласит одна из частей статьи 23-й.

Не забыли украинизировать и Крым, который Киев считает своим, не признавая результатов референдума 2014 года.

История украинизации

Украинизация как необходимая часть строительства государства имеет давние традиции. Массовая кампания началась в 1923 году — после XII съезда партии большевиков.

Совнарком (правительство) Украинской Советской Социалистической Республики принял декрет "О мерах по украинизации учебно-воспитательных и культурно-просветительных учреждений". Принятые на службу в государственные учреждения обязаны были овладеть "державной мовой" за полгода, те, кто уже являлся совслужащими, — в течение года.

В 1925-м последовал новый виток украинизации — постановление Центрального исполнительного комитета республики и правительства о "срочном проведении полной украинизации советского аппарата". Функции "языковой полиции" исполняла рабоче-крестьянская инспекция.

Успешность тех мер потом признавал и второй президент Украины Леонид Кучма в программном труде "Украина — не Россия". В этой книге он объяснял начала, на которых строится украинская государственность. "При любом отношении к происходившему в 20-х годах надо признать, что, если бы не проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы", — писал Кучма.

Силы, создавшие независимую Украину, сообщает бывший президент страны, "были во многом порождены украинизацией 20-х годов, которая проведена тоталитарной рукой".

В 90-х Киев продолжил ту же политику. "Проблема украинизации вернулась к нам буквально с момента провозглашения независимости Украины", — признает Кучма в той же книге. Хотя возобновился этот процесс еще в 1989-м, когда Верховный Совет УССР принял закон, согласно которому украинский объявлялся единственным государственным в республике. Началось сокращение числа русских школ, театров, часов вещания на русском языке.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Люди c украинским флагом перед украинским парламентом в Киеве © AFP 2019 / Sergei Supinsky Люди c украинским флагом перед украинским парламентом в Киеве

В 2010-м кабинет министров Украины под руководством Юлии Тимошенко постановил, что в средних школах следует "постоянно применять украинский язык". Постановление впоследствии было отменено Конституционным судом.

В 2012 году была предпринята попытка как-то защитить права национальных меньшинств. Приняли закон "Об основах государственной языковой политики". Он давал возможность использовать язык меньшинств наравне с украинским в рамках определенного региона. Сразу после победы Майдана в феврале 2014-го Верховная рада проголосовала за отмену закона.

А в 2017-м государство фактически запретило преподавание на любом языке, кроме украинского. Против выступили Венгрия, Румыния, Молдавия и Болгария.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко объясняет РИА Новости, что для украинского истеблишмента "главное показать, что Украина — не Россия". "Такая любовь политиков к "мове" объясняется не сентиментальными причинами. И украинские олигархи, и политики понимают, что они неконкурентоспособны, что их богатство и влияние происходит от того, что их бизнес прибылен за счет Украины. Поэтому языком они как маркером помечают свою территорию: это наша корова, и мы ее доим", — говорит Белашко.

"Пропаганда "мовы" шла давно, была сначала советская, потом стала вроде как антисоветская. Но у многих русских на Украине из-за этого шизофрения. Они и их предки говорили и говорят на русском, но в опросах отвечают, что их родной язык украинский, — продолжает Белашко. — Почему? Потому что им так сказали в школе. И большая часть истеблишмента общается между собой на русском. Украинский они знают в рамках должностных полномочий, это видно и по Зеленскому: его словарь — 700-800 слов, больше ему не надо. Когда нужно донести сложную мысль, переходит на русский".

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Митинг в поддержку закона, предписывающего использование украинского языка на Украине. 25 апреля 2019 года © AFP 2019 / Sergei Supinsky Митинг в поддержку закона, предписывающего использование украинского языка на Украине. 25 апреля 2019 года