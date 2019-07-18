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РИА Новости

Черная тень Шишкана. Кто стоит за убийством семьи подмосковного депутата

08:00
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019
Избрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ксения Клепча. Басманный суд Москвы на днях арестовал на два месяца Олега Шишканова по прозвищу Шишкан. СК считает его причастным к таинственному исчезновению подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012-м. Однако пока Шишканова обвиняют только по статье нового закона за "занятие высшего положения в преступном мире". РИА Новости попыталось разобраться в этой истории.

Исчезнувшая семья

Утром 21 февраля 2012-го за депутатом Раменского райсовета Татьяной Сидоровой заехал водитель — у нее было запланировано совещание в администрации. Однако ворота частного дома в поселке Малахово ему никто не открыл.
Тогда водитель вошел внутрь, но в коттедже не обнаружил ни Сидорову, ни ее родственников. Обстановка показалась ему странной: по дому были разбросаны вещи, а на полу виднелись следы крови. Мужчина сообщил о ситуации в администрацию Раменского района, а обеспокоенные чиновники уже вызвали полицию.
© Фото : Отдел пресс-службы Раменского муниципального района/ Королёв ВалерийГенеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Генеральный директор ЗАО ПЗ Раменское, депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
© Фото : Отдел пресс-службы Раменского муниципального района/ Королёв Валерий
Генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Прибывшие на место оперативники установили, что вместе с Сидоровой исчезли ее 73-летний муж Владимир, 28-летний сын Александр и старшая сестра Зинаида. После тщательного осмотра коттеджа версия ограбления отпала сама собой: ничто из ценных вещей не пропало.
Следователи в тот же день завели уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение", но с выводами спешить не стали: силовики заявляли, что о криминальном следе говорить рано, семья могла просто уехать на несколько дней. Однако с тех пор Сидорову и троих ее родственников никто не видел.
Местные жители и знакомые семьи обсуждали разные версии случившегося. По одной из них, Сидорова и ее муж инсценировали похищение, чтобы таким образом решить проблемы с долгами в связи с бизнесом.
Дело в том, что в Подмосковье Татьяну знали не только как депутата, но и как генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское", которое считалось одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. Ее муж руководил дочерним предприятием ООО "Теплицы Раменские", выращивавшим розы.
© Фото : с официального портала Раменского районаДепутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Депутат Раменского района и генеральный директор ЗАО Племзавод Раменское Татьяна Сидорова
© Фото : с официального портала Раменского района
Депутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Бизнес шел не очень хорошо — по отчетам ООО "Теплицы Раменские", на момент исчезновения семьи за компанией числились кредиты на сумму пять миллиардов рублей. При этом убыток в 2011-м составил 257 миллионов рублей, а по итогам 2012-го и того больше — 285 миллионов. "Племзавод Раменское" к тому времени набрал кредитов почти на 1,8 миллиарда рублей. Забегая вперед, отметим, что в 2017-м он обанкротился, а ООО "Теплицы Раменские" сейчас — на стадии ликвидации, при этом в числе нынешних владельцев фигурирует кипрская компания.

Раменский авторитет

Кроме инсценированного похищения, в 2012-м также рассматривалась версия о возможном конфликте с местным криминалом. Уже тогда в контексте расследования упоминалась фамилия вора в законе Олега Шишканова.
Шишканов родился в Раменском. Из 54 лет жизни десять провел в тюрьме за убийство и изнасилование. При этом вины он не признал, утверждая, что в 18 лет сознательно "подставился" за друзей, которым по совокупности с другими совершенными преступлениями грозило бы пожизненное.
© Фото : ИА "Прайм Крайм"Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
По данным газеты "Коммерсант", в колонии Шишканов обзавелся полезными знакомствами: во Владимирском централе он сошелся с Шакро Молодым, а уже после освобождения в 1991-м — с Вячеславом Иваньковым (Япончиком).
По версии силовиков, после выхода на свободу Шишкан поддерживал связи с зоной и тщательно соблюдал воровские традиции. Как утверждает следствие, криминальный мир оценил его преданность в 1992-м: Шишкана "короновали" на сходке в одной из московских гостиниц.
После обретения особого статуса Шишкан успел пожить за границей, однако в итоге обосновался в родном Раменском районе Подмосковья. В последние годы его знали под фамилией Медведев. Как считают следователи, он руководил местными преступными группировками и, что называется, "решал вопросы".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Официально о возможной причастности Шишкана к исчезновению Сидоровой и ее семьи СК России заявил только в июле 2019-го. При этом, когда материалы дела авторитета передали в суд, выяснилось, что пока его обвиняют только в "занятии высшего положения в преступной иерархии".

"Я не людоед"

Шишканову одному из первых в России предъявили подобные обвинения. Статья 210.1 появилась в Уголовном кодексе только в апреле 2019-го. Теперь за "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Возможность условного осуждения исключается.
Однако, по мнению экспертов, доказывать особый статус обвиняемого в криминальном мире будет непросто. "По сути, смысл новой нормы противоречит нашему законодательству, — считает экс-начальник ГУБОП МВД России Александр Гуров. — Получается, что судить будут не за конкретные деяния, а за кличку".
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Ветеран правоохранительных органов отметил, что по воровскому кодексу вор в законе не может отказаться от своего статуса — в этом случае его ждет смертный приговор от коллег по криминальному "цеху". Но ради собственной безопасности участники воровских сходок могут и пересмотреть это правило. По словам экспертов, влиятельные воры в законе — вымирающий вид криминала в России. Одни отбывают длительные сроки в тюрьмах, других лишили гражданства и выгнали из страны.
Особые татуировки воров в законе — розы ветров на плечах — вряд ли могут служить в суде доказательствами особого статуса. По словам экспертов, в последние годы их набивали себе все кому не лень. Однако, по данным следствия, Шишкан свои татуировки показывать силовикам все же отказался.
В суде он заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений и вины не признает. Кроме того, подсудимый добавил, что он не людоед, не пилил бюджеты и не владеет офшорами. Впрочем, в этом следствию еще предстоит разобраться. Не исключено, что в ходе расследования к обвинениям в особом статусе добавятся новые.
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