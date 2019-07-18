Черная тень Шишкана. Кто стоит за убийством семьи подмосковного депутата

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ксения Клепча. Басманный суд Москвы на днях арестовал на два месяца Олега Шишканова по прозвищу Шишкан. СК считает его причастным к таинственному исчезновению подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012-м. Однако пока Шишканова обвиняют только по статье нового закона за "занятие высшего положения в преступном мире". РИА Новости попыталось разобраться в этой истории.
Исчезнувшая семья
Утром 21 февраля 2012-го за депутатом Раменского райсовета Татьяной Сидоровой заехал водитель — у нее было запланировано совещание в администрации. Однако ворота частного дома в поселке Малахово ему никто не открыл.
Тогда водитель вошел внутрь, но в коттедже не обнаружил ни Сидорову, ни ее родственников. Обстановка показалась ему странной: по дому были разбросаны вещи, а на полу виднелись следы крови. Мужчина сообщил о ситуации в администрацию Раменского района, а обеспокоенные чиновники уже вызвали полицию.
© Фото : Отдел пресс-службы Раменского муниципального района/ Королёв ВалерийГенеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Прибывшие на место оперативники установили, что вместе с Сидоровой исчезли ее 73-летний муж Владимир, 28-летний сын Александр и старшая сестра Зинаида. После тщательного осмотра коттеджа версия ограбления отпала сама собой: ничто из ценных вещей не пропало.
Следователи в тот же день завели уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение", но с выводами спешить не стали: силовики заявляли, что о криминальном следе говорить рано, семья могла просто уехать на несколько дней. Однако с тех пор Сидорову и троих ее родственников никто не видел.
Местные жители и знакомые семьи обсуждали разные версии случившегося. По одной из них, Сидорова и ее муж инсценировали похищение, чтобы таким образом решить проблемы с долгами в связи с бизнесом.
Дело в том, что в Подмосковье Татьяну знали не только как депутата, но и как генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское", которое считалось одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. Ее муж руководил дочерним предприятием ООО "Теплицы Раменские", выращивавшим розы.
© Фото : с официального портала Раменского районаДепутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Депутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Бизнес шел не очень хорошо — по отчетам ООО "Теплицы Раменские", на момент исчезновения семьи за компанией числились кредиты на сумму пять миллиардов рублей. При этом убыток в 2011-м составил 257 миллионов рублей, а по итогам 2012-го и того больше — 285 миллионов. "Племзавод Раменское" к тому времени набрал кредитов почти на 1,8 миллиарда рублей. Забегая вперед, отметим, что в 2017-м он обанкротился, а ООО "Теплицы Раменские" сейчас — на стадии ликвидации, при этом в числе нынешних владельцев фигурирует кипрская компания.
Раменский авторитет
Кроме инсценированного похищения, в 2012-м также рассматривалась версия о возможном конфликте с местным криминалом. Уже тогда в контексте расследования упоминалась фамилия вора в законе Олега Шишканова.
Шишканов родился в Раменском. Из 54 лет жизни десять провел в тюрьме за убийство и изнасилование. При этом вины он не признал, утверждая, что в 18 лет сознательно "подставился" за друзей, которым по совокупности с другими совершенными преступлениями грозило бы пожизненное.
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
По данным газеты "Коммерсант", в колонии Шишканов обзавелся полезными знакомствами: во Владимирском централе он сошелся с Шакро Молодым, а уже после освобождения в 1991-м — с Вячеславом Иваньковым (Япончиком).
По версии силовиков, после выхода на свободу Шишкан поддерживал связи с зоной и тщательно соблюдал воровские традиции. Как утверждает следствие, криминальный мир оценил его преданность в 1992-м: Шишкана "короновали" на сходке в одной из московских гостиниц.
После обретения особого статуса Шишкан успел пожить за границей, однако в итоге обосновался в родном Раменском районе Подмосковья. В последние годы его знали под фамилией Медведев. Как считают следователи, он руководил местными преступными группировками и, что называется, "решал вопросы".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Официально о возможной причастности Шишкана к исчезновению Сидоровой и ее семьи СК России заявил только в июле 2019-го. При этом, когда материалы дела авторитета передали в суд, выяснилось, что пока его обвиняют только в "занятии высшего положения в преступной иерархии".
"Я не людоед"
Шишканову одному из первых в России предъявили подобные обвинения. Статья 210.1 появилась в Уголовном кодексе только в апреле 2019-го. Теперь за "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Возможность условного осуждения исключается.
Однако, по мнению экспертов, доказывать особый статус обвиняемого в криминальном мире будет непросто. "По сути, смысл новой нормы противоречит нашему законодательству, — считает экс-начальник ГУБОП МВД России Александр Гуров. — Получается, что судить будут не за конкретные деяния, а за кличку".
Ветеран правоохранительных органов отметил, что по воровскому кодексу вор в законе не может отказаться от своего статуса — в этом случае его ждет смертный приговор от коллег по криминальному "цеху". Но ради собственной безопасности участники воровских сходок могут и пересмотреть это правило. По словам экспертов, влиятельные воры в законе — вымирающий вид криминала в России. Одни отбывают длительные сроки в тюрьмах, других лишили гражданства и выгнали из страны.
Особые татуировки воров в законе — розы ветров на плечах — вряд ли могут служить в суде доказательствами особого статуса. По словам экспертов, в последние годы их набивали себе все кому не лень. Однако, по данным следствия, Шишкан свои татуировки показывать силовикам все же отказался.
В суде он заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений и вины не признает. Кроме того, подсудимый добавил, что он не людоед, не пилил бюджеты и не владеет офшорами. Впрочем, в этом следствию еще предстоит разобраться. Не исключено, что в ходе расследования к обвинениям в особом статусе добавятся новые.