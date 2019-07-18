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РИА Новости

В поселках Прикамья люди гибнут, добираясь до города за рекой

08:00
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© Depositphotos / Anton_SokolovМужчина в воде
Мужчина в воде
© Depositphotos / Anton_Sokolov
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Недавно стало известно о трагедии в Пермском крае, произошедшей в апреле 2017 года: переправляясь через реку Каму, погибла семейная пара. Алексею и Елене Исаевым нужно было срочно попасть по делам из поселка Верхняя Старица в ближайший город. Моста здесь никогда не было, а катер и паром, перевозящие людей в летнее время, еще не работали. Супруги решили добраться до другого берега на собственной лодке, но угодили в ледоход и утонули. Местные говорят, что такие случаи на воде в межсезонье для Прикамья не редкость.

Свадьба и пенсия

Алексей и Елена Исаевы поженились всего за несколько лет до трагедии, у обоих уже были взрослые дети. Елену в поселке Верхняя Старица знают хорошо, а вот Алексея, перебравшегося сюда недавно, не все могут припомнить. Говорят: "Приезжий, даже не из нашего района, ничего про него сказать не можем".
Елене было 52 года, она воспитала четырех детей, выдала двух дочерей замуж и вышла на пенсию (в Прикамье в связи с северным стажем женщины получают на это право в 50 лет). В последние годы занималась в основном собирательством — ходила в лес за грибами и ягодами.
Исаевы погибли 26 апреля 2017 года, но известно об этом стало только сейчас. "Они попробовали переправиться, когда лед только тронулся. В это время никто не пересекает Каму", — объясняет РИА Новости жительница Верхней Старицы Елена Д.

"Наверное, они увидели чистое место на реке, думали, что успеют", — предположила Кристина М., сотрудник администрации поселения.

Местные СМИ сообщили, что плыть на свой страх и риск Исаевых вынудили финансовые обстоятельства — нужно было срочно внести ежемесячный платеж по кредиту.

Дорога жизни

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Верхняя Старица отделена от Большой земли, где есть медицинская помощь, крупные магазины и банковские услуги, широкой рекой Камой. До райцентра, поселка Гайны, чуть больше двадцати километров, до Кудымкара, ближайшего города, — сто восемьдесят. В поселке, по данным на 2010 год, живет около 800 человек, но население сокращается. Почти все, у кого есть возможность, стараются перебраться в Пермь.

"Весной-осенью, когда переправы нет, живут, как на острове. Продукты не завозят, скорой нет, почты тоже", — рассказал РИА Новости Александр Б., переехавший из Верхней Старицы в город.

Два раза в год поселок отрезан от остального мира на одну-две недели. Осенью, как только появляется тонкий лед, его начинают укреплять — льют воду, пока толщина не достигнет 100-120 сантиметров. Такая переправа выдержит даже грузовые машины. А вот летом выехать из поселка на автомобиле можно только благодаря парому. Он принадлежит коммерческой фирме, муниципалитет же в качестве средства переправы предоставляет катер.
За медицинской помощь в межсезонье не обратиться, но если ситуация экстренная, больного госпитализирует санавиация. Местные вспоминают, что однажды кого-то увезли на вертолете.

Моста не будет

В администрации Верхнестарицкого сельского поселения РИА Новости сообщили, что строить мост через Каму не планируется.
Да и сами местные жители уже не надеются на это. "Мы смирились. Весной Кама сильно разливается, начинают сплавлять лес, как тут мост поставишь? А с продуктами проблем нет, предприниматели заранее все закупают. Только болеть в межсезонье страшно", — признается Елена Д.
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"Не только в нашем поселении"

На вопрос о том, как часто гибнут люди при попытках перебраться на другой берег, отвечают по-разному. "Да каждый год тонут", — уверенно заявил РИА Новости Александр Б. Однако Елена Д. с ним не согласна. "У нас редко такое случается", — утверждает она.
В администрации Верхнестарицкого поселения корреспонденту РИА Новости рассказали, что в поселке это первый случай за последние годы, но в целом в Прикамье люди на переправах периодически гибнут.
"Весной этого года в Харино (поселок в десяти километрах от Верхней Старицы. — Прим. ред.) провалились двое молодых людей — лед еще не тронулся, но уже был тонкий. В прошлом году в Гайнах пытались переехать по льду на машине — не вышло. Нечасто, но бывает такое. И это повсеместно, не только в нашем поселении", — отметили в администрации.

Ни одного моста

Поселок Верхняя Старица — далеко не единственный, где жители сталкиваются с трудностями из-за того, что нет моста через реку. В Якутии ни одного моста через Лену — ближайший находится в Иркутской области.
Этой зимой в Сети широко разошлось обращение жителей карельского поселка Панозеро — активисты требовали построить мост или переселить их. Жаловались на то, что дома возводились в советскую эпоху как "времянки" для тех, кто валил лес. А теперь люди оказались в обветшавшем, не пригодном для нормального существования жилье. Надеялись, что поселок либо облагородят, либо расселят, однако до сих ничего не изменилось.
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Также в Рунете активно обсуждали историю Александры Брыкиной из Ярославской области. Она работает почтальоном и каждый день на весельной лодке доставляет корреспонденцию, а при необходимости и продукты на остров Юршинский. Здесь пять маленьких деревень, где местные жители, абсолютное большинство которых составляют пожилые люди, ждут пенсии, письма и любимые журналы по подписке. Так что "женщина с веслом" для них — единственная связь с Большой землей.
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