Россию призывают освободить тысячи "больных убийц"

Вначале — новости из далекой Америки. Там впервые опубликовали статистику по продажам легальных опиоидов населению. Публикации сопротивлялись фармацевтические компании — но она в итоге появилась. К сожалению, данные есть только за период 2006-2012 годов. Они следующие: американцам за шесть лет было продано 76 миллиардов таблеток оксикодона и гидрокодона. То есть более чем по десять миллиардов в год. Сколько на этом было заработано — страшно представить, если учесть, что одна таблетка в среднем стоит долларов 30.

Что тут важно: началось все с либерализации. Во второй половине 90-х в США стартовала общественная кампания "100 миллионов американцев испытывают хронические боли, давайте упростим выписку безвредных опиоидов". В тему активно впряглись фармгиганты и "лидеры общественного мнения". Выписывать опиоиды стали чаще и свободнее. К середине 2010-х число рецептов на безвредные таблетки выросло в четыре раза (сейчас это порядка 290 миллионов рецептов в год на 340 миллионов человек).

Вот только почему-то одновременно с этим завоеванием свободы США накрыла опиоидная эпидемия, ныне уже официально признанная. По последним данным, от передозировки опиоидов умирают порядка 50 тысяч человек в год. Смертность от них с начала века выросла в пять раз.

...А теперь новости, близкие к нам. Латвийское русскоязычное СМИ, вещающее на Россию, опубликовало вчера интервью под шапкой "Португалия справилась с эпидемией потребления героина, отменив наказание за употребление наркотиков. Как ей это удалось — объясняет автор стратегии, доктор Жоау Каштель-Бранку Гоулау".

Из интервью в действительности, правда, следует, что Португалия ни с чем не справилась: общее количество наркоманов снизить не удалось, просто среди них теперь стало меньше "проблемных". Остальных с помощью обмена шприцев и метадона приучили жить полноценной жизнью на социальном дне. Более того: сам португальский доктор говорит, что "должен быть полный набор мер. Декриминализация сама по себе была бы бесполезна". Но, поскольку интервью длинное, а до конца мало кто сегодня читает — посыл статьи очевиден: вот бы нам тоже отменить наказания за употребление. А лучше — еще и за хранение для личных нужд.

Вообще после скандала с журналистом Голуновым, которому подбросили наркотики, в отечественной медиасфере, от квазианонимных телеграм-каналов до открытых воззваний к Путину, пошла кампания против "репрессивной наркополитики". Активисты кампании раскручивают позаимствованную, видимо, у " Радио Свобода " формулировку "статья 228 (приобретение — хранение — транспортировка — сбыт наркотиков) — "народная" статья, по ней ежегодно судят по сто тысяч человек, и в основном это не настоящие преступники, а сами наркозависимые. Они просто хранили для себя и просто делились между собой. Они не преступники, а больные, их надо не сажать, им надо помогать".

Так вот что хотелось бы отметить. В реальности нет никаких данных, подтверждающих, что послабления законодательства побеждают наркоманию. Повторяем, их просто нет. А вот данные об обратном — есть.

Например, в 2004 году в России было послабление: цифры крупных и особо крупных объемов наркотических веществ пересмотрели в сторону увеличения. В результате сотни или тысячи дилеров вышли на свободу. А следующий, 2005 год стал рекордным по количеству смертей от передозировок.

Так вот: если сегодня "декриминализовать" тех, кто хранит и транспортирует якобы мало и для личного употребления, то каждый кладмен, бегущий с ненаказуемой дозой в подъезд делать закладку, станет неуязвим для закона.

Нет, мы можем, конечно, сочувствовать тем, кто "просто купил для себя" или "просто решил немножко заработать". Мы можем сочувствовать любым правонарушителям.

Но мы — и, самое главное, они сами — должны помнить: человек, который несет наркотики, идет убивать человека. Другого или самого себя, но убивать. Пусть даже очень медленно и весело.

Мы можем также ужасаться количеству граждан, сидящих по всем пунктам 228-й статьи, и высчитывать, в какие суммы обходится их содержание за решеткой.

Но пока они там — они не на наших улицах.