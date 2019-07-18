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РИА Новости
Туризм

В Малайзии родилась редкая двуглавая черепаха

02:09
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© Scuba Junkie SeasДвухголовая черепаха
Двухголовая черепаха
© Scuba Junkie Seas
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На малазийском острове Мабул специалисты по охране природы обнаружили редкую двуглавую зеленую черепаху, сообщает The Coconuts.
Двуглавый самец был одним из 93 новорожденных черепах. Сотрудники организации по защите окружающей среды сообщили, что были свидетелями 13 тысяч рождений, но никогда прежде они не видели ничего подобного.
Морской биолог Дэвид Макканн рассказал, что головы животного дышат независимо друг от друга и делят между собой контроль над телом. Так, правая голова управляет правым плавником, а левая – левым. Это не мешает черепахе координировать свои движения как в воде, так и на суше.
Подобный случай ранее был зарегистрирован на острове Реданг, но там двуглавая черепаха умерла от пневмонии через три месяца после рождения.
Детеныши с такой мутацией не способны выжить в дикой природе, считают ученые. Биологи заметили, что на глубине одна из голов новорожденного не может дышать, и потому пресмыкающееся держат на мелководье.
Поскольку черепахи являются охраняемым видом, двуглавый самец будет находиться под наблюдением специалистов в реабилитационном центре на острове Мабул.
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