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РИА Новости

Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки

08:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015" в Московской области
Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Рекордная скорость — 70 километров в час, 500 километров броска без дозаправки, современная динамическая защита и мощное вооружение — в Восточном военном округе осваивают модернизированные танки Т-80. Эти машины с газотурбинным двигателем всегда вызывали споры — некоторые эксперты не понимают, зачем модернизировать "восьмидесятки", поскольку дизельные Т-72 проще, дешевле, надежнее. О самых быстрых танках России — в материале РИА Новости.

Пушка и турбина

По информации Минобороны, в апреле войска Восточного военного округа получили 120 модернизированных танков Т-80БВ. Эксперты уточняют: корректнее говорить не о модернизации, а о капитальном ремонте. Да, поступившая в войска техника оснащена новыми многоканальными прицелами наводчика, стабилизаторами вооружения, приборами наблюдения и радиостанциями, но по сути это основной боевой танк, стоящий на вооружении советской, а потом и российской армии с 1980-х.
"Наряду с контрактом на Т-72Б3 "Уралвагонзавод" по техническому состоянию осуществлял капитальный ремонт танков Т-80БВ без модернизации, — пояснил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский. — Контракт на модернизированную версию подписали только в конце прошлого года. Когда принимали программу развития бронетанкового вооружения, предполагалось все модификации Т-80 эксплуатировать до исчерпания ресурса, а затем исключать из рядов Вооруженных сил. Никакой модернизации не предусматривали. Но теперь передумали".
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По словам Мураховского, версия Т-80БВМ более защищенная — танки оснастят дополнительными блоками динамической защиты и противокумулятивными экранами. Кроме того, пополнится боекомплект — усовершенствованные машины смогут стрелять новыми типами боеприпасов с удлиненным подкалиберным снарядом, для чего доработают механизм заряжания. Прицельный комплекс, ходовая часть и двигатель останутся прежними.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГвардейская Кантемировская танковая дивизия
Гвардейская Кантемировская танковая дивизия.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Гвардейская Кантемировская танковая дивизия

"Летающие" танки

Газотурбинный Т-80 — один из трех основных боевых танков российской армии наряду с Т-72 и Т-90. С 1976-го выпущено более десяти тысяч Т-80 различных модификаций. Танк создавался как специальная машина с высокими скоростными характеристиками, не теряющая эффективность при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия.
Двигатель ГДТ-1250 мощностью в 1250 лошадиных сил придает многотонной машине особую маневренность. И скорость — до 70 километров в час по шоссе и 45 на пересеченной местности.
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Т-80 — частый гость на различных выставках и показательных выступлениях, где он порой шокирует зрителей своими возможностями. Управляемый умелыми танкистами 40-тонный Т-80 легко подпрыгивает на трамплине, взлетая на высоту десять метров. Поэтому Т-80 называют летающим танком. А на Западе — не иначе как "танки Ла-Манша", намекая на то, что с такой скоростью они дойдут до пролива всего за двое суток.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкТанк Т-80
Танк Т-80
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Танк Т-80
"Газотурбинный двигатель не требует разогрева перед запуском, — рассказывает РИА Новости экс-начальник Главного бронетанкового управления Минобороны Сергей Маев. — С дизелями, особенно 5ТД, 6ТД, главная трудность была в запуске при отрицательных температурах. Газотурбинный Т-80 очень подходит для специфических условий Севера и Дальнего Востока, где могут потребоваться дальние марши в ограниченные сроки. В конструкции применены технические заделы, отработанные на Т-64 и Т-72. Многое внедрено впервые, например управляемая ракета "Кобра". В результате Т-80 значительно превзошел предшественников".
Танки с газотурбинными двигателями выпускают и в США. Но американцам так и не удалось устранить несколько критически важных проблем, присущих и Т-80 на начальных этапах производства. В частности — высокий расход топлива и сильный пылевой износ двигателя.
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"В ходе операции "Буря в пустыне" у американцев из-за пыли одновременно вышли из строя 300 танков, — отмечает Маев. — Наши инженеры решили проблему, разработав эффективную систему воздухоочистки, элементы которой опробовали еще на Т-64. Также устранили износ, возникающий из-за оседания пыли на лопатках двигателя".
Что касается расхода топлива, то в "восьмидесятке" внедрили систему постоянного контроля за режимами работы двигателя, оптимизирующую потребление горючего. Машина сама регулирует число оборотов в зависимости от нагрузки. "Надежность двигателя повысили, — добавляет Маев. — Но у Т-80 есть и другая проблема — цена. Особенно это стало заметно в 1990-е. Поэтому пришлось заниматься модернизацией дизельных Т-72, которые намного дешевле".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк"Омский завод транспортного машиностроения"
Омский завод транспортного машиностроения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Омский завод транспортного машиностроения"

Тысячи машин

Член экспертного совета "Офицеры России", главный военный эксперт по "Танковому биатлону" Николай Тутрин сообщил РИА Новости, что, несмотря на сложность конструкции, танк Т-80 легко чинится "в поле" благодаря агрегатному методу замены силового блока.
"Парк Т-80 модернизируют и потому, что таких танков сделали очень много и нерационально было бы их списывать и резать на металл. У нас есть производственная база и техническое исполнение в полном объеме. Три типа российских основных боевых танков дополняют друг друга и во многом превосходят западные аналоги", — подчеркнул он.
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По некоторым данным, сегодня на базах хранения и войсках — порядка трех с половиной тысяч Т-80 в различном исполнении. Россия — далеко не единственный оператор этих машин. В 1990-е танк поставлялся в Южную Корею, Республику Кипр и Йемен. Примечательно, что бронетехника уходила за рубеж в счет государственного долга.
Модернизированные танки Т-80БВМ только начали поступать в армию. Испытания этой версии завершились совсем недавно, первыми несколько машин получили мотострелки Северного флота.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкТанки Т-80 во время показательных выступлений на танковом шоу в Ленинградской области
Танки Т-80 во время показательных выступлений на танковом шоу в Ленинградской области
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Танки Т-80 во время показательных выступлений на танковом шоу в Ленинградской области
В России планируют серьезное обновление бронетанкового парка. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в этом году российская армия получит более 400 новых танков и боевых машин пехоты. Это в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М и модернизированные Т-80БМВ. В центре внимания и новейшая платформа "Армата", на базе которой разработано уже несколько типов боевой техники.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танки Т-14 "Армата"
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Вооруженные силы РФВосточный военный округТ-80РоссияБезопасность
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