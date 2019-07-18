Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Рекордная скорость — 70 километров в час, 500 километров броска без дозаправки, современная динамическая защита и мощное вооружение — в Восточном военном округе осваивают модернизированные танки Т-80. Эти машины с газотурбинным двигателем всегда вызывали споры — некоторые эксперты не понимают, зачем модернизировать "восьмидесятки", поскольку дизельные Т-72 проще, дешевле, надежнее. О самых быстрых танках России — в материале РИА Новости.
Пушка и турбина
По информации Минобороны, в апреле войска Восточного военного округа получили 120 модернизированных танков Т-80БВ. Эксперты уточняют: корректнее говорить не о модернизации, а о капитальном ремонте. Да, поступившая в войска техника оснащена новыми многоканальными прицелами наводчика, стабилизаторами вооружения, приборами наблюдения и радиостанциями, но по сути это основной боевой танк, стоящий на вооружении советской, а потом и российской армии с 1980-х.
"Наряду с контрактом на Т-72Б3 "Уралвагонзавод" по техническому состоянию осуществлял капитальный ремонт танков Т-80БВ без модернизации, — пояснил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский. — Контракт на модернизированную версию подписали только в конце прошлого года. Когда принимали программу развития бронетанкового вооружения, предполагалось все модификации Т-80 эксплуатировать до исчерпания ресурса, а затем исключать из рядов Вооруженных сил. Никакой модернизации не предусматривали. Но теперь передумали".
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По словам Мураховского, версия Т-80БВМ более защищенная — танки оснастят дополнительными блоками динамической защиты и противокумулятивными экранами. Кроме того, пополнится боекомплект — усовершенствованные машины смогут стрелять новыми типами боеприпасов с удлиненным подкалиберным снарядом, для чего доработают механизм заряжания. Прицельный комплекс, ходовая часть и двигатель останутся прежними.
Гвардейская Кантемировская танковая дивизия
"Летающие" танки
Газотурбинный Т-80 — один из трех основных боевых танков российской армии наряду с Т-72 и Т-90. С 1976-го выпущено более десяти тысяч Т-80 различных модификаций. Танк создавался как специальная машина с высокими скоростными характеристиками, не теряющая эффективность при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия.
Двигатель ГДТ-1250 мощностью в 1250 лошадиных сил придает многотонной машине особую маневренность. И скорость — до 70 километров в час по шоссе и 45 на пересеченной местности.
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Т-80 — частый гость на различных выставках и показательных выступлениях, где он порой шокирует зрителей своими возможностями. Управляемый умелыми танкистами 40-тонный Т-80 легко подпрыгивает на трамплине, взлетая на высоту десять метров. Поэтому Т-80 называют летающим танком. А на Западе — не иначе как "танки Ла-Манша", намекая на то, что с такой скоростью они дойдут до пролива всего за двое суток.
"Газотурбинный двигатель не требует разогрева перед запуском, — рассказывает РИА Новости экс-начальник Главного бронетанкового управления Минобороны Сергей Маев. — С дизелями, особенно 5ТД, 6ТД, главная трудность была в запуске при отрицательных температурах. Газотурбинный Т-80 очень подходит для специфических условий Севера и Дальнего Востока, где могут потребоваться дальние марши в ограниченные сроки. В конструкции применены технические заделы, отработанные на Т-64 и Т-72. Многое внедрено впервые, например управляемая ракета "Кобра". В результате Т-80 значительно превзошел предшественников".
Танки с газотурбинными двигателями выпускают и в США. Но американцам так и не удалось устранить несколько критически важных проблем, присущих и Т-80 на начальных этапах производства. В частности — высокий расход топлива и сильный пылевой износ двигателя.
"В ходе операции "Буря в пустыне" у американцев из-за пыли одновременно вышли из строя 300 танков, — отмечает Маев. — Наши инженеры решили проблему, разработав эффективную систему воздухоочистки, элементы которой опробовали еще на Т-64. Также устранили износ, возникающий из-за оседания пыли на лопатках двигателя".
Что касается расхода топлива, то в "восьмидесятке" внедрили систему постоянного контроля за режимами работы двигателя, оптимизирующую потребление горючего. Машина сама регулирует число оборотов в зависимости от нагрузки. "Надежность двигателя повысили, — добавляет Маев. — Но у Т-80 есть и другая проблема — цена. Особенно это стало заметно в 1990-е. Поэтому пришлось заниматься модернизацией дизельных Т-72, которые намного дешевле".
"Омский завод транспортного машиностроения"
Тысячи машин
Член экспертного совета "Офицеры России", главный военный эксперт по "Танковому биатлону" Николай Тутрин сообщил РИА Новости, что, несмотря на сложность конструкции, танк Т-80 легко чинится "в поле" благодаря агрегатному методу замены силового блока.
"Парк Т-80 модернизируют и потому, что таких танков сделали очень много и нерационально было бы их списывать и резать на металл. У нас есть производственная база и техническое исполнение в полном объеме. Три типа российских основных боевых танков дополняют друг друга и во многом превосходят западные аналоги", — подчеркнул он.
По некоторым данным, сегодня на базах хранения и войсках — порядка трех с половиной тысяч Т-80 в различном исполнении. Россия — далеко не единственный оператор этих машин. В 1990-е танк поставлялся в Южную Корею, Республику Кипр и Йемен. Примечательно, что бронетехника уходила за рубеж в счет государственного долга.
Модернизированные танки Т-80БВМ только начали поступать в армию. Испытания этой версии завершились совсем недавно, первыми несколько машин получили мотострелки Северного флота.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкТанки Т-80 во время показательных выступлений на танковом шоу в Ленинградской области
Танки Т-80 во время показательных выступлений на танковом шоу в Ленинградской области
В России планируют серьезное обновление бронетанкового парка. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в этом году российская армия получит более 400 новых танков и боевых машин пехоты. Это в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М и модернизированные Т-80БМВ. В центре внимания и новейшая платформа "Армата", на базе которой разработано уже несколько типов боевой техники.
Танки Т-14 "Армата"