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РИА Новости
Культура

Лолита: "Мы выдохнули, только когда пересекли границу России"

08:00
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!" Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка", — написала певица в Instagram. О поездке в ЛНР и ДНР, важном уроке жизни и о том, чем Владимир Зеленский похож на английскую королеву, Лолита рассказала в интервью РИА Новости.
Для меня это еще один урок в жизни, что мы — живые, здоровые, не перенесшие ничего, кроме неизбежной фатальной потери родственников, — ноем по всякой ерунде. А вот то, что пережили эти люди, теряя близких, под обстрелами, а потом — будучи в блокаде, без продуктов… Большая часть из них бросила курить — пришлось выбирать между тем, чтобы купить еду или пачку сигарет. Люди живут очень бедно, настолько бедно, что страшно себе представить.

Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда.

Представьте, что вообще чувствуют люди, которые знали, что такое война, исключительно из кинофильмов, так же как я и мои музыканты. Честно, мы выдохнули, только когда пересекли границу России. Но светлее глаз и чувств, чем в Луганске и Донецке, я давно не видела.
Расскажу только одну небольшую историю. Луганский русский драматический театр имени Луспекаева. Когда начались военные действия, многие актеры труппы покинули город — причем их не осуждали ни тогда, ни сейчас.
Директор решила, что театр не может пустовать. Пошла в институт, набрала студентов-первокурсников. Те с радостью согласились и три года, продолжая учиться, работали бесплатно — просто для того, чтобы театр жил. А ведь у зрителей не было ни копейки, ни двух, ни рубля. Только в этом году они получают дипломы об окончании института и остаются хорошо сложившейся труппой. Это история, о которой, наверное, можно снять фильм.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на приуроченном к юбилею Аллы Пугачевой концерте "Подарок для Аллы" в "Крокус Сити Холле" в Москве
Певица Лолита Милявская на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, Подарок для Аллы в Крокус Сити Холл в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Лолита Милявская на приуроченном к юбилею Аллы Пугачевой концерте "Подарок для Аллы" в "Крокус Сити Холле" в Москве
Я знаю Вову (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) как чудесного актера, продюсера и замечательного, талантливого человека, но я не знаю его как президента. Говорить о любой деятельности вновь избранного главы государства надо не раньше чем через год. Поскольку мои родственники и близкие друзья по-прежнему живут в Украине, я их призываю к тому же.
Конечно, нам всем хочется все и сразу. Но ведь пока нет Рады, которая принимает законы, президент фактически ничего не может. Поэтому осуждать и обсуждать его, по-моему, неуместно. Когда человек без власти, он напоминает, мягко говоря, английскую королеву. Впрочем, у Виндзоров хоть есть бюджет, который их субсидирует… А Зеленский пока, думаю, живет "на свои".
Сейчас в Зеленском есть еще некая театральность, потому что он актер, никуда от этого не денешься. И то, как он замечательно делает обращения на двух языках к людям, для меня — актерское мастерство. Как человек я пока не могу избавиться от этого.
Как все будет? Я не прорицатель, не Ванга. Но скажу одно: моя любимая многосерийная картина "Слуга народа" — честная история про то, как люди выбрали кого-то — такого же, как они, — и это, простите, ничем не закончилось. Потому что есть мощные олигархические и прочие структуры, которые будут давить, лоббировать, выставлять своих людей. И вот если посмотреть сериал до конца, то можешь понять, чем все закончится.

И еще все-таки хочу сказать, что во мне не умирает жажда мира и надежда на него. И то и другое — с большой буквы.

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