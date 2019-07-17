Мэй напоследок поспорила с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась со словами президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя. С таким заявлением она Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась со словами президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя. С таким заявлением она выступила в ходе своей последней речи на посту главы правительства в Королевском институте международных отношений.

"Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", — сказала она.

Мэй назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности.

Ранее в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По словам президента, западным странам пришлось признать, что некоторые из идеалов либерализма нереалистичны.

Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и в кругах журналистов. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путину по-прежнему близки либеральные ценности, но он против их принудительного навязывания другим. Он добавил, что сейчас эти идеи стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.