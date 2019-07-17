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РИА Новости

Мэй напоследок поспорила с Путиным

Вчера, 23:56
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась со словами президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя. С таким заявлением она выступила в ходе своей последней речи на посту главы правительства в Королевском институте международных отношений.
"Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", — сказала она.
Лондон
10 июля, 08:00
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Мэй назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности.
Ранее в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По словам президента, западным странам пришлось признать, что некоторые из идеалов либерализма нереалистичны.
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10 июля, 08:00
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Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и в кругах журналистов. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путину по-прежнему близки либеральные ценности, но он против их принудительного навязывания другим. Он добавил, что сейчас эти идеи стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.
Эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что на Западе не уловили смысл слов президента России. По его мнению, там либеральные идеи защищают только меньшинства и в основном сексуальные, а что касается свободы личности и прав человека, то об этом уже практически забыли.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
15 июля, 12:42
Тереза Мэй станцевала под Dancing Queen
97645523
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Тереза МэйВладимир ПутинВеликобританияВ мире
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