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РИА Новости

Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства Украины

Вчера, 23:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, сообщил офис главы государства.
Зеленский, как следует из заявления, поручил министерству иностранных дел Украины создать механизм выдачи украинских паспортов этническим украинцам из "дружественных стран", которые хотят заняться "развитием своей исторической родины".
Кроме того, глава государства распорядился создать механизм упрощенного предоставления гражданства жителям тех стран, которые "страдают от нарушения прав и свобод" у себя на родине.
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В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
По украинскому законодательству второе гражданство сейчас запрещено.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, который упростил выдачу российских паспортов всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Офис Зеленского встретил это известие "с грустью и негодованием".
Расширение числа украинцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, прокомментировали в Совфеде. Так, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал такое решение позитивным, так как украинцы получат двойное гражданство.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал оправданной мерой указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства украинцами из Донецкой и Луганской областей.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что указ Путина облегчит жизнь беженцам. Он уточнил, что многие жители, покинувшие свои дома на подконтрольной Киеву территории Донбасса, участвовали в референдумах 11 мая 2014 года, за что "подвергались или могли подвергнуться преследованиям" или бежали от "ужасов войны". "Это очень нужное уточнение, которое должно хоть немного улучшить и без того несладкую жизнь наших земляков-беженцев", - сказал Мирошник.
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