В ГД поддержали упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает оправданной мерой указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ украинцами из Донецкой и Луганской областей.
Путин в среду подписал указ, который распространяет право получить гражданство в упрощенном порядке на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области.
"Подписание президентом России Владимиром Путиным Указа об упрощенном гражданстве РФ для жителей Донецкой и Луганской областей - абсолютно оправданная мера. Особенно - на фоне вступления в силу на Украине дискриминационного закона о языке", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По мнению парламентария, в таких условиях русскоязычные жители этих областей должны знать, что у них есть защита, "есть великое государство, где их примут и не будут подвергать гонениям лишь за то, что они думают и говорят по-русски".
Вчера, 20:14Эксперт предположил реакцию в Донецкой и Луганской областях на указ Путина Владимир Путин подписал указ, позволяющий получить в упрощенном порядке гражданство РФ жителям всей территории Донецкой и Луганской областей. Эксперт Александр Казаков в эфире радио Sputnik указал на разницу положения жителей ЛНР и ДНР и остальной части Донбасса.
"Высказывания действующего украинского Президента Зеленского о возможности проведения референдума по языковому вопросу остались на уровне предвыборной риторики, опасения со стороны ОБСЕ - просто опасениями. Киеву лишь погрозили пальчиком, без каких-либо последствий", - отметил депутат.