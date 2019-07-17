В ГД поддержали упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса

Путин в среду подписал указ, который распространяет право получить гражданство в упрощенном порядке на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области.

По мнению парламентария, в таких условиях русскоязычные жители этих областей должны знать, что у них есть защита, "есть великое государство, где их примут и не будут подвергать гонениям лишь за то, что они думают и говорят по-русски".