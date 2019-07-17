Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T23:34Z
https://ria.ru/20190717/1556630457.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0a82c2824ff2c6c0341eb13020fd2b96.jpg
РИА Новости

В ГД поддержали упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса

Вчера, 23:34
367
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает оправданной мерой указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ украинцами из Донецкой и Луганской областей.
Путин в среду подписал указ, который распространяет право получить гражданство в упрощенном порядке на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области.
"Подписание президентом России Владимиром Путиным Указа об упрощенном гражданстве РФ для жителей Донецкой и Луганской областей - абсолютно оправданная мера. Особенно - на фоне вступления в силу на Украине дискриминационного закона о языке", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По мнению парламентария, в таких условиях русскоязычные жители этих областей должны знать, что у них есть защита, "есть великое государство, где их примут и не будут подвергать гонениям лишь за то, что они думают и говорят по-русски".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
Вчера, 20:14
Эксперт предположил реакцию в Донецкой и Луганской областях на указ Путина Владимир Путин подписал указ, позволяющий получить в упрощенном порядке гражданство РФ жителям всей территории Донецкой и Луганской областей. Эксперт Александр Казаков в эфире радио Sputnik указал на разницу положения жителей ЛНР и ДНР и остальной части Донбасса.
"Высказывания действующего украинского Президента Зеленского о возможности проведения референдума по языковому вопросу остались на уровне предвыборной риторики, опасения со стороны ОБСЕ - просто опасениями. Киеву лишь погрозили пальчиком, без каких-либо последствий", - отметил депутат.
610013
Обсудить 0
Леонид СлуцкийГосдума РФРоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй напоследок поспорила с Путиным
РИА
Новости
Владимир Зеленский
Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента
новостей
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Порт Валетта, Мальта
Мальта хочет увеличить число авиарейсов из России
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве
В Совфеде предложили начать обмен заключенными с Украиной с Вышинского
Штаб-квартира Министерства обороны США
Решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс, заявили в США
Свинокомплекс
В одном из районов Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В Киеве подтвердили планы провести обмен пленными по формуле "69 на 208"
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
"Новый поток" не согласен с обвинениями в адрес Мазурова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
Лента новостейМолния