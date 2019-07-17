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РИА Новости

В одном из районов Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвинокомплекс
Свинокомплекс
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свинокомплекс. Архивное фото
САРАТОВ, 17 июл – РИА Новости. Власти в среду объявили режим чрезвычайной ситуации в Кузоватовском районе Ульяновской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Ранее глава правительства области Александр Смекалин сообщил, что 8 июля в селе Сурские Вершины Барышского района выявили очаг АЧС в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), а также обнаружили труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника "Сурские вершины". В Барышском районе с 10 по 16 июля вводился режим ЧС. Этот очаг чумы свиней ликвидировали. Смекалин во вторник сообщил, что новый очаг АЧС выявили в ЛПХ в соседнем с Барышским Кузоватовском районе, где погибли 11 свиней.
"В поселке Кузоватово Кузоватовского района обнаружен факт возникновения очага африканской чумы свиней… 17 июля в 07.00 мск введен режим ЧС муниципального характера в Кузоватовском районе", - говорится в сообщении.
Как сообщил Смекалин, заболевание АЧС в личном подворье в Кузоватово лабораторно подтвердилось.
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"Это представляет большую опасность, поскольку здесь плотность населения выше, чем в предыдущем очаге. Причиной заражения также стали дикие кабаны, популяция которых значительно выросла в последние годы. Специалисты ветеринарной службы доложили о ликвидации непосредственного очага", - написал председатель областного правительства на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, на месте уже работают специалисты института защиты животных, которые проводят диагностику заболевания и оказывают всю необходимую методическую помощь ветслужбе.
"Россельхознадзор выдал разрешение на проведение всех необходимых действий для предотвращения распространения заболевания. Перед специалистами минприроды региона и охотоведческих хозяйств стоит задача по регуляции численности диких кабанов - их популяция значительно увеличилась в последние годы", - отметил Смекалин.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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