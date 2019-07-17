В одном из районов Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней

САРАТОВ, 17 июл – РИА Новости. Власти в среду объявили режим чрезвычайной ситуации в Кузоватовском районе Ульяновской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее глава правительства области Александр Смекалин сообщил, что 8 июля в селе Сурские Вершины Барышского района выявили очаг АЧС в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), а также обнаружили труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника "Сурские вершины". В Барышском районе с 10 по 16 июля вводился режим ЧС. Этот очаг чумы свиней ликвидировали. Смекалин во вторник сообщил, что новый очаг АЧС выявили в ЛПХ в соседнем с Барышским Кузоватовском районе, где погибли 11 свиней.

"В поселке Кузоватово Кузоватовского района обнаружен факт возникновения очага африканской чумы свиней… 17 июля в 07.00 мск введен режим ЧС муниципального характера в Кузоватовском районе", - говорится в сообщении.

Как сообщил Смекалин, заболевание АЧС в личном подворье в Кузоватово лабораторно подтвердилось.

"Это представляет большую опасность, поскольку здесь плотность населения выше, чем в предыдущем очаге. Причиной заражения также стали дикие кабаны, популяция которых значительно выросла в последние годы. Специалисты ветеринарной службы доложили о ликвидации непосредственного очага", - написал председатель областного правительства на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на месте уже работают специалисты института защиты животных, которые проводят диагностику заболевания и оказывают всю необходимую методическую помощь ветслужбе.

"Россельхознадзор выдал разрешение на проведение всех необходимых действий для предотвращения распространения заболевания. Перед специалистами минприроды региона и охотоведческих хозяйств стоит задача по регуляции численности диких кабанов - их популяция значительно увеличилась в последние годы", - отметил Смекалин.