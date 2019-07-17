Число жертв атаки в Эрбиле выросло до трех человек

КАИР, 17 июл — РИА Новости. Число погибших при нападении в иракском Эрбиле, во время которого был застрелен турецкий дипломат, выросло до трех человек, сообщает курдский телеканал Rudaw.
Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Сообщалось, что при нападении, в котором участвовали три человека, также погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.
"От полученных ранений в больнице скончался гражданин (житель Иракского Курдистана) Башдар Рамадан, раненый во время нападения в одном из ресторанов Эрбиля, при котором были убиты турецкий дипломат и еще один житель", - сообщает телеканал.
Силы безопасности Иракского Курдистана "Асаиш" пообещали найти и наказать тех, кто стоит за убийством.