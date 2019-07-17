Число жертв атаки в Эрбиле выросло до трех человек

Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Сообщалось, что при нападении, в котором участвовали три человека, также погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.