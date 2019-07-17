Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.

По его словам, в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле "всех на всех", подчеркнув, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных в России граждан страны.

"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", — заявил Зеленский в видео, опубликованном на его канале YouTube.

При этом украинский президент добавил, что формат обмена по формуле "всех на всех" осложняется тем, что не совпадают списки сторон.

"Список наших "всех", которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории", — отметил Зеленский.

Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что обсуждение темы обмена осужденными с Украиной продолжится, однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц.