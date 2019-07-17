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РИА Новости

США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35

Вчера, 23:19
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© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael MolinaАмериканский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа "Уосп"
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael Molina
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа "Уосп". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США ведут обсуждения с Турцией по разрешению ситуации с предоплатой за самолеты F-35, заявила в среду на брифинге замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.
"Мы сейчас обсуждаем детали вокруг самолета, который они купили к этому времени", - сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос, будут ли США возмещать затраты Турции в связи с решением Вашингтона об исключении Анкары из программы F-35.
Кризис в отношениях Анкары и Вашингтона вызвали поставки Турции российских ЗРК С-400, которые начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, их установка завершится в апреле 2020 года. В связи с началом поставок российских ПВО Вашингтон принял решение исключить Турцию из программы F-35.
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