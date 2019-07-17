США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США ведут обсуждения с Турцией по разрешению ситуации с предоплатой за самолеты F-35, заявила в среду на брифинге замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.

"Мы сейчас обсуждаем детали вокруг самолета, который они купили к этому времени", - сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос, будут ли США возмещать затраты Турции в связи с решением Вашингтона об исключении Анкары из программы F-35.