США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США ведут обсуждения с Турцией по разрешению ситуации с предоплатой за самолеты F-35, заявила в среду на брифинге замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.
"Мы сейчас обсуждаем детали вокруг самолета, который они купили к этому времени", - сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос, будут ли США возмещать затраты Турции в связи с решением Вашингтона об исключении Анкары из программы F-35.
Кризис в отношениях Анкары и Вашингтона вызвали поставки Турции российских ЗРК С-400, которые начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, их установка завершится в апреле 2020 года. В связи с началом поставок российских ПВО Вашингтон принял решение исключить Турцию из программы F-35.