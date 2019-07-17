В Совфеде предложили начать обмен заключенными с Украиной с Вышинского

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия при определенных условиях может пойти на освобождение украинских моряков в качестве жеста доброй воли, но только в том случае, если за этим последует обмен "всех на всех", заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. При этом он задался вопросом, почему бы освобождение не начать с руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что возвращение на родину арестованных в РФ украинских моряков, которые на трех судах нарушили государственную границу России в Черном море в конце ноября прошлого года, может стать шагом для возобновления нормального диалога.

"Я не исключаю жеста доброй воли с российской стороны. Но только при ясном понимании, что последует за этим жестом. Поэтому и следует изначально руководствоваться не избирательным и общим подходом. Если всех, значит всех", - сказал Морозов.

По его словам, вопрос освобождения украинских моряков нельзя решать избирательно, по принципу "сначала отпустим этих, а только потом других".

"А почему бы не начать с Вышинского? И кто должен определять последовательность? Другими словами, есть понятный принцип, когда проблему надо обсуждать как единую и комплексную", - заявил сенатор.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" опасно маневрировали в российских водах Черного моря, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.