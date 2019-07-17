Налоговые льготы на пальмовое масло хотят отменить

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство и Госдума предлагают отменить льготы по НДС для продуктов с пальмовым маслом, повысив налог до 20 процентов. Соответствующую информацию распространила в своем телеграм-канале советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году.

На сегодняшний день в России действует льготная ставка НДС в 10 процентов на продукты с заменителями молочного жира и другую сельхозпродукцию. В их числе — овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо и рыба (кроме деликатесов). Льготная ставка также распространяется на товары для детей, печатные издания и книжную продукцию (кроме рекламных и эротических изданий), а также на лекарства и медицинские изделия.

В конце июня сообщалось, что пальмовое масло подешевело на 7,4% во втором квартале 2019 года, и рынок вряд ли вернется к подъему в ближайшее время, поскольку запасы масла в Индонезии и Малайзии остаются высокими, несмотря на некоторое снижение, а спрос на него уменьшается.

Пальмовое масло применяется при изготовлении маргарина, заменителей молочного жира (ЗМЖ), мягких сортов столового масла, плавленых сыров, сырковых масс, в процессе выпечки, эквивалентов масла какао, значительно продлевая срок хранения этих продуктов.

Также пальмовое масло используют для приготовления специальных жиров, таких как ЗМЖ, эквиваленты масла какао, начиночные жиры, жиры для глазури, шортенинги (кондитерские жиры).