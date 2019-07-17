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РИА Новости

Москвичка опровергла данные о том, что ее насильно увезли в Чечню для брака

Вчера, 22:53
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ГРОЗНЫЙ, 17 июл – РИА Новости. Жительница Москвы Заира Сугаипова опровергла информацию СМИ о том, что родители насильно увезли ее из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж. Девушка выступила в эфире грозненского телевидения.
Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы, уроженку Чечни, ее родители насильно увезли в Грозный для замужества. Власти республики опровергли эти сообщения.
Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев назвал историю абсурдом, авторы которого преследуют цель пропиариться. Он подчеркнул, что у чеченцев насильно девушек замуж не выдают.
"Меня не нужно защищать, хочу сказать, чтобы оставили нас в покое", - заявила Заира Сугаипова, обращаясь к авторам заявлений о семейном насилии. Запись беседы с Заирой проходила в одном из грозненских кафе с участием ее матери Макки Сугаиповой, а так же пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова и помощника главы республики по СМИ Ахмеда Дудаева.
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Девушка рассказала, что история началась с того, что она из любопытства подписалась на группу в социальных сетях, которая декларировала защиту прав кавказских женщин.
"Я вовлеклась в обсуждения, делилась своими мыслями. Там было много фейковых страниц под разными именами девушек, много историй, мне было всех жалко. Сейчас мне кажется, это была провокационная группа", - отметила девушка.
По ее словам, она 3 июля сбежала в кризисный центр "Китеж" в Москве из-за проблем в вузе. Адрес центра она нашла на той же странице в соцсети.
"Я была расстроена, были проблемы в университете… Это не было заранее спланировано, это было сделано на эмоциях, спонтанно. Мне внушили, что родители - враги", - сказала Заира. Она добавила, что через несколько дней после пребывания в центре она раскаялась и уже хотела вернуться домой.
"Я позвонила маме, сказала, чтобы меня забрали, она за мной приехала, я ушла с мамой, оставив документы и вещи в центре", - сообщила Заира Сугаипова и добавила, что не просила помощи у правозащитников, которые, согласно сообщениям СМИ, пытались поговорить с ней в аэропорту Внуково перед ее отлетом в Грозный, но родители не дали этого сделать.
"Я у них не просила помощи, несколько раз сказала: все в порядке, что лечу добровольно, со мной сестра, мама. Думала, успокоятся, но нет…", - продолжила девушка.
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На вопрос, как правозащитники узнали, что она улетает, ответила, что ее поджидали в аэропорту с ночи, искали по фото.
"Я не была заторможенной (как пишут СМИ), я немного смутилась, испугалась, когда увидела их, они оказывали на меня давление, грубо разговаривали, кричали, я впала в ступор. Если бы мне реально была нужна их помощь, у меня была возможность уйти с ними, но я у них помощи не просила"- подчеркнула девушка.
Мать девушки рассказала, что билеты в Грозный были куплены заранее, так как их семья каждый год ездит на родину.
"У нас обычная семья, отец никогда голос не повышал на дочерей. Я занимаюсь воспитанием девочек, учу их чеченским обычаям, традициям, как и принято в чеченских семьях", - сказала она.
После исчезновения дочери, по ее словам, девушку искали 4 дня, обзванивая больницы, морги, думая, что с ней произошло несчастье. Мать девушки попросила оставить в покое ее семью.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в свою очередь рассказал о методах опытных вербовщиков, которые вовлекают наивных девушек в свои сети. По мнению Каримова, это враги, которые преследуют цель подорвать вековые устои чеченского народа, опорочить перед всем миром чеченских девушек, разложить нацию и уничтожить народ.
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