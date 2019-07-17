Турция лишится девяти миллиардов долларов инвестиций без программы F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Турция недополучит в результате решения администрации США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35 из-за закупки ей российских С-400 около 9 миллиардов долларов инвестиций, заявила в среду в ходе пресс-конференции замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

"Турция, очевидно и, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. Она недополучит 9 миллиардов долларов в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35. Турция имела возможность производить более 900 деталей для F-35 и была получателем 9 миллиардов долларов в рамках кооперации с турецкими производителями", - подчеркнула она.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.