Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T22:51Z
https://ria.ru/20190717/1556630117.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155251/72/1552517287_488:0:2580:1177_1036x0_80_0_0_9b856cbd44b34733d8a330c90e1eb16b.jpg
РИА Новости

Турция лишится девяти миллиардов долларов инвестиций без программы F-35

Вчера, 22:51
1716
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Турция недополучит в результате решения администрации США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35 из-за закупки ей российских С-400 около 9 миллиардов долларов инвестиций, заявила в среду в ходе пресс-конференции замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
"Турция, очевидно и, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. Она недополучит 9 миллиардов долларов в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35. Турция имела возможность производить более 900 деталей для F-35 и была получателем 9 миллиардов долларов в рамках кооперации с турецкими производителями", - подчеркнула она.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Вчера, 22:37
США ожидают, что удаление Турции не сильно повлияет на программу F-35
3317124
Обсудить 2
ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35
РИА
Новости
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
Решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс, заявили в США
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
США исключили продажу Турции F-35
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Владимир Зеленский
Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
Лента новостейМолния