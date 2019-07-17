Решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс, заявили в США

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг отказался отвечать на вопрос о возможном исключении Турции из НАТО. По его словам, такое решение должен принимать альянс.

"Это решение для альянса НАТО. Турция является давним членом НАТО", - ответил он журналистам на вопрос, должна ли Турция оставаться в Североатлантическом альянсе после приобретения С-400.