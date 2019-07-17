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РИА Новости

Решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс, заявили в США

Вчера, 22:44
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг отказался отвечать на вопрос о возможном исключении Турции из НАТО. По его словам, такое решение должен принимать альянс.
"Это решение для альянса НАТО. Турция является давним членом НАТО", - ответил он журналистам на вопрос, должна ли Турция оставаться в Североатлантическом альянсе после приобретения С-400.
Трахтенберг добавил, что не будет отвечать на вопрос, "что должно или не должно произойти". "Не нам здесь это решать", - подчеркнул замглавы Пентагона.
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