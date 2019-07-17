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РИА Новости

Участие Турции в программе F-35 окончательно остановят в марте 2020 года

Вчера, 22:41
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года, заявила в среду журналистам замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.
"Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем это в марте 2020 года", - сказала она.
По ее словам, США с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние на реализацию программы будет минимальным.
Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.
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