США ожидают, что удаление Турции не сильно повлияет на программу F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США ожидают, что удаление Турции из программы разработки F-35 окажет минимальное воздействие на производство самолета, заявила на брифинге в среду замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.

В Вашингтоне заявили в среду, что исключают Турцию из программы F-35 в связи с поставками Анкаре новейших российских систем ПВО.

"Благодаря этому (проведенному ранее) планированию, удаление Турции из программы F-35 будет иметь минимальное воздействие на более крупное взаимодействие в рамках программы (по производству самолета)", - сказала Лорд.

По ее словам, Вашингтон тесно взаимодействует и продолжит взаимодействовать с другими участниками программы, чтобы минимизировать эффект от исключения Турции из нее.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.