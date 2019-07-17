США ожидают, что удаление Турции не сильно повлияет на программу F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США ожидают, что удаление Турции из программы разработки F-35 окажет минимальное воздействие на производство самолета, заявила на брифинге в среду замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд.
В Вашингтоне заявили в среду, что исключают Турцию из программы F-35 в связи с поставками Анкаре новейших российских систем ПВО.
"Благодаря этому (проведенному ранее) планированию, удаление Турции из программы F-35 будет иметь минимальное воздействие на более крупное взаимодействие в рамках программы (по производству самолета)", - сказала Лорд.
По ее словам, Вашингтон тесно взаимодействует и продолжит взаимодействовать с другими участниками программы, чтобы минимизировать эффект от исключения Турции из нее.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.