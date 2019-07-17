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РИА Новости

США продолжат совместные учения с Турцией, несмотря на решение по F-35

Вчера, 22:26
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© Flickr / Official U.S. Navy PageАмериканский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США, несмотря на решение по F-35, продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине, заявил журналистам замминистра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.
"США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине", - сказал Трахтенберг.
Замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд сообщила ранее, что партнеры США едины в том, что Турцию надо исключить из программы F-35 после закупки российских С-400.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.
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