США продолжат совместные учения с Турцией, несмотря на решение по F-35

Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море. Архивное фото

Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США, несмотря на решение по F-35, продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине, заявил журналистам замминистра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

"США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине", - сказал Трахтенберг.

Замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд сообщила ранее, что партнеры США едины в том, что Турцию надо исключить из программы F-35 после закупки российских С-400.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.