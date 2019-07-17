США продолжат совместные учения с Турцией, несмотря на решение по F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США, несмотря на решение по F-35, продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине, заявил журналистам замминистра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.
"США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине", - сказал Трахтенберг.
Замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд сообщила ранее, что партнеры США едины в том, что Турцию надо исключить из программы F-35 после закупки российских С-400.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.