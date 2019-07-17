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РИА Новости

Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков

Вчера, 22:25
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezМигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США
Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства Криса Митчелла.
Сейчас на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев.
Ранее в июле сообщалось, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военнослужащих национальной гвардии Техаса для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов в штате на границе с Мексикой.
По информации Митчелла, вечером во вторник исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер удовлетворил запрос, распорядившись отправить на границу 1 тысячу бойцов национальной гвардии и 1,1 тысячи военных. Ожидается, что дополнительные силы будут задействованы в обеспечении логистики и в наблюдении за границей с воздуха.
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
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