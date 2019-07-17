Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков

Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США. Архивное фото

Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает агентство Руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства Криса Митчелла.

Сейчас на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев.

Ранее в июле сообщалось, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военнослужащих национальной гвардии Техаса для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов в штате на границе с Мексикой.