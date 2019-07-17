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РИА Новости
Туризм

Мальта хочет увеличить число авиарейсов из России

Вчера, 22:22
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CC0 / kirkandmimi / Порт Валетта, Мальта
Порт Валетта, Мальта
CC0 / kirkandmimi /
Порт Валетта, Мальта . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мальта заинтересована в увеличении количества авиарейсов в сообщении с Россией, в том числе хотела бы возвращения на маршрут "Аэрофлота",  сообщил РИА Новости посол Республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус.
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас необходимость в увеличении числа рейсов, Аджус сказал: "Безусловно, да. Также, думаю, нам нужно вновь увидеть на Мальте "Аэрофлот".
Посол напомнил, что сейчас прямые перелёты между Мальтой и Россией осуществляет только компания Air Malta.
"Сейчас мы обсуждаем возможность увеличения рейсов компании Air Malta - сейчас у нас два рейса в неделю в сообщении с Санкт-Петербургом и три рейса с Москвой. Но также изучаем возможность увеличения рейсов с российской стороны. Я надеюсь, осенью мы будем в состоянии начать переговоры", - отметил он.
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