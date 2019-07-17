Мальта хочет увеличить число авиарейсов из России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мальта заинтересована в увеличении количества авиарейсов в сообщении с Россией, в том числе хотела бы возвращения на маршрут "Аэрофлота", сообщил РИА Новости посол Республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас необходимость в увеличении числа рейсов, Аджус сказал: "Безусловно, да. Также, думаю, нам нужно вновь увидеть на Мальте "Аэрофлот".

Посол напомнил, что сейчас прямые перелёты между Мальтой и Россией осуществляет только компания Air Malta.