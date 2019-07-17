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РИА Новости

Минобороны не смогло отсудить 3,2 миллиарда рублей у "Штурмовиков Сухого"

Вчера, 22:21
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отклонили иск министерства обороны России о взыскании 3,2 миллиарда рублей с ООО "Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", входящего в авиахолдинг "Сухой".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной арбитраж в среду отказался удовлетворить кассационную жалобу Минобороны на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
"Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.
Истец в суде первой инстанции говорил, что его претензии связаны с ненадлежащим исполнением НПК "Штурмовики Сухого" госконтракта от 9 ноября 2015 года. По условиям контракта ответчик должен был в 2015-2016 годах отремонтировать и модернизировать пять самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМЗ. Свои обязательства авиапредприятие должно было исполнить до 1 июля 2016 года, однако в итоге просрочка составила по одному самолету 617 дней, по остальным – 404. В этой связи Минобороны потребовало взыскать с исполнителя неустойку.
Арбитражный суд Москвы
2 июля, 18:32
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Ответчик иск не признал, возразив, что отсрочка исполнения обязательств была связана с введением санкций против России, поскольку некоторые детали поставлялись из-за рубежа. Суд первой инстанции согласился с доводами "Сухого" относительно обстоятельств непреодолимой силы. Как говорится в его решении, модернизация самолетов предполагала установку на них всепогодных лазерных прицельных комплексов, при изготовлении которых используются французские комплектующие, попавшие под санкции. Суд установил, что задержка исполнения контракта произошла, в том числе, в связи с необходимостью замены модуля французской фирмы на модуль китайского производства.
"Сухой" - крупнейший российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.
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Министерство обороны РФБезопасность
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