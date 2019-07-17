Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В штате Нью-Йорк убили несовершеннолетнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс, . В штате Нью-Йорк убили несовершеннолетнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс, пишет New York Post.

Главный подозреваемый – Брэндон Кларк, познакомившийся с девушкой на сайте знакомств два месяца назад. По данным полиции, пара сходила на музыкальный концерт, а затем мужчина перерезал Дэвинс горло и опубликовал фотографии ее трупа в соцсетях.

По данным издания AM, подозреваемый также вызвал полицию и выложил селфи.

"Наверное, это мой последний пост. Они идут за мной. Я совершил кое-что ужасное… Мне очень жаль", – написал он под фотографией. На снимке молодой человек ухмыляется.

Запись Брэндона Кларка Запись Брэндона Кларка

Кларк попытался покончить с собой, увидев прибывших на место сотрудников правоохранительных органов. Однако его успели спасти.

Мужчину доставили в больницу Святой Елизаветы, где ему провели операцию, а затем предъявили обвинение в убийстве.

Сестра Instagram-блогерши Оливия Девинс позднее написала в соцсетях, что Кларк был близким другом семьи, которому все доверяли.