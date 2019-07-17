Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В штате Нью-Йорк убили несовершеннолетнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс, пишет New York Post.
Главный подозреваемый – Брэндон Кларк, познакомившийся с девушкой на сайте знакомств два месяца назад. По данным полиции, пара сходила на музыкальный концерт, а затем мужчина перерезал Дэвинс горло и опубликовал фотографии ее трупа в соцсетях.
По данным издания AM, подозреваемый также вызвал полицию и выложил селфи.
"Наверное, это мой последний пост. Они идут за мной. Я совершил кое-что ужасное… Мне очень жаль", – написал он под фотографией. На снимке молодой человек ухмыляется.
Запись Брэндона Кларка
Запись Брэндона Кларка
Кларк попытался покончить с собой, увидев прибывших на место сотрудников правоохранительных органов. Однако его успели спасти.
Мужчину доставили в больницу Святой Елизаветы, где ему провели операцию, а затем предъявили обвинение в убийстве.
Сестра Instagram-блогерши Оливия Девинс позднее написала в соцсетях, что Кларк был близким другом семьи, которому все доверяли.
Мотивы преступника уточняются. Правоохранители полагают, что убийство произошло после ссоры.
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