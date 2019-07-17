В Крыму встретились молодые рэперы со всей страны

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" 17 июля стартовала 10-я смена, посвященная хип-хоп культуре, сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив. Она пройдет до 23 июля и объединит 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственной внежанровой музыки из 85 регионов России.

Для участников будет организована образовательная программа, мастер-классы и практическая работа в девяти профессиональных тематических школах от партнеров форума. Среди них – школа современной хореографии от Аллы Духовой ("Тодес"), школа продюсирования и креативного менеджмента, школа саунд-продюсеров и битмейкеров, школа артиста от лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства "Эксмо-Аст", школа для авторов и исполнителей собственных произведений, школа Battle-Rap Льва Киселева и школа Self Made продюсирования от Вани Nanik. На смене участники будут экспериментировать со стилями и жанрами для создания собственных песен и танцевальных номеров.

"Таврида – это что-то новое в моей жизни. У меня большие ожидания, я надеюсь, что они оправдаются. Но несмотря на это, я все равно рада, что я здесь, общаюсь, знакомлюсь с новыми людьми и просто наслаждаюсь творческой жизнью", – рассказала участница форума Влада Варгас из Республики Коми.

Отдельная и важная часть программы "Тавриды" – кастинги для молодых творцов. На смене будет проходить отбор музыкантов и вокалистов на ведущие фестивали арт-страны ("Таврида-арт", "Коктебель-джаз", "Рэп-Коктебель"). По итогам смены будет сформирована команда "Фрешмены Тавриды", а их треки получат шанс попасть на музыкальные платформы. Кроме того, лучшие участники смогут подписать контракты с музыкальными лейблами.

Также в рамках смены пройдет традиционный грантовый конкурс творческих проектов. Каждый участник получит шанс защитить идею и получить до 3 миллионов рублей на ее реализацию.