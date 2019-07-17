Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T22:05Z
https://ria.ru/20190717/1556629646.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155662/95/1556629563_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_b9b0f7f65da1525871cd25cd03c49e72.jpg
РИА Новости

В Крыму встретились молодые рэперы со всей страны

Вчера, 22:05
29
© РИА Новости / Валерий МельниковУчастники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"
Участники форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" 17 июля стартовала 10-я смена, посвященная хип-хоп культуре, сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив. Она пройдет до 23 июля и объединит 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственной внежанровой музыки из 85 регионов России.
Роспись стен в свободное время. Школа Стрит-Арт. 6 кейсов
16 июля, 06:11
В форуме "Таврида" приняли участие около 400 художников и скульпторов
Для участников будет организована образовательная программа, мастер-классы и практическая работа в девяти профессиональных тематических школах от партнеров форума. Среди них – школа современной хореографии от Аллы Духовой ("Тодес"), школа продюсирования и креативного менеджмента, школа саунд-продюсеров и битмейкеров, школа артиста от лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства "Эксмо-Аст", школа для авторов и исполнителей собственных произведений, школа Battle-Rap Льва Киселева и школа Self Made продюсирования от Вани Nanik. На смене участники будут экспериментировать со стилями и жанрами для создания собственных песен и танцевальных номеров.
"Таврида – это что-то новое в моей жизни. У меня большие ожидания, я надеюсь, что они оправдаются. Но несмотря на это, я все равно рада, что я здесь, общаюсь, знакомлюсь с новыми людьми и просто наслаждаюсь творческой жизнью", – рассказала участница форума Влада Варгас из Республики Коми.
Отдельная и важная часть программы "Тавриды" – кастинги для молодых творцов. На смене будет проходить отбор музыкантов и вокалистов на ведущие фестивали арт-страны ("Таврида-арт", "Коктебель-джаз", "Рэп-Коктебель"). По итогам смены будет сформирована команда "Фрешмены Тавриды", а их треки получат шанс попасть на музыкальные платформы. Кроме того, лучшие участники смогут подписать контракты с музыкальными лейблами.
Также в рамках смены пройдет традиционный грантовый конкурс творческих проектов. Каждый участник получит шанс защитить идею и получить до 3 миллионов рублей на ее реализацию.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-арт" (будет проходить с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства – в 2022 году).
100000
Обсудить 0
Таврида (форум)КрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
РИА
Новости
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
Путин назначил послов в Конго и Бурунди
Экс-спикер ДНР подтвердил существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Лента
новостей
Порт Валетта, Мальта
Мальта хочет увеличить число авиарейсов из России
Владимир Зеленский
Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией
Здание Государственной Думы РФ
Налоговые льготы на пальмовое масло хотят отменить
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла помочь с обменом пленными в Донбассе
Истребитель F-15 ВВС США
В Польше назвали причину аварийной посадки F-15 в Польше
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины
Президент США Дональд Трамп
Конгресс проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния