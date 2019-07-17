США осудили атаку на турецких дипломатов в Ираке

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США решительно осуждают атаку на турецких дипломатов в Эрбиле и заверяют Турцию и Ирак в своей поддержке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнюю атаку в Эрбиле, в которой был убит по меньшей мере один турецкий дипломат", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.

В иракском городе Эрбиле убит турецкий дипломат. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, как отразится этот инцидент на отношениях между Анкарой и Багдадом.

Эксперт рассказал о последствиях убийства в Ираке турецкого дипломата В иракском городе Эрбиле убит турецкий дипломат. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, как отразится этот инцидент на отношениях между Анкарой и Багдадом.

Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.