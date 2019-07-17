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РИА Новости

США осудили атаку на турецких дипломатов в Ираке

Вчера, 21:53
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© REUTERS / Azad LashkariВоенные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
© REUTERS / Azad Lashkari
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США решительно осуждают атаку на турецких дипломатов в Эрбиле и заверяют Турцию и Ирак в своей поддержке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнюю атаку в Эрбиле, в которой был убит по меньшей мере один турецкий дипломат", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.
По словам Помпео, подобным действиям не может быть оправдания.
"США вновь подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Турции и Ирака", - заявил в связи с инцидентом госсекретарь США.
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Вчера, 17:52
Эксперт рассказал о последствиях убийства в Ираке турецкого дипломатаВ иракском городе Эрбиле убит турецкий дипломат. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, как отразится этот инцидент на отношениях между Анкарой и Багдадом.
Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАИракТурцияСШАВ мире
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