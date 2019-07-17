Вспышка смертельного вируса Эболы достигла международного масштаба

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Комитет (по чрезвычайным ситуациям - ред.) рекомендовал мне объявить вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет", - приводится заявление Гебрейесуса на сайте организации.

Глава ВОЗ отметил, что рекомендации комитета основывались, среди прочего, на двух случаях заражения и гибели людей от вируса Эбола в этом месяце на границе ДРК с соседними странами. В частности, речь идет о смерти мужчины в городе Гома на границе с Руандой в начале этой недели. Второй случай касался кончины женщины от вируса на прошлой неделе на границе с Угандой.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что "риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а риск распространения за пределы региона низок". Глава ВОЗ отметил, что организация не рекомендует введение "каких-либо ограничений на поездки или торговлю" в связи с тем, что это может препятствовать борьбе с вирусом, вместо того, чтобы ограничить распространение.

"Закрытие границ может иметь катастрофические последствия для жизни людей, которые ежедневно пересекают границу для ведения торговли, учебы или визитов к родственникам. Такие ограничения вынуждают людей использовать незаконные и неконтролируемые способы пересечения границ, что увеличивает вероятность распространения болезней", - заявил Гебрейесус.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК, на настоящий момент зафиксировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.