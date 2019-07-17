Мадуро в этом году посетит Россию

ООН, 17 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году, ожидается подписание соглашений, в том числе с российским правительством, заявил журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, который принимает участие в мероприятиях в рамках ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

По его словам, у президентов Венесуэлы и России всегда много вопросов для обсуждения.

"Россия очень важна для нас, мы будем принимать делегации из России и посылать свои делегации в РФ. И в какой-то момент, я уверен, что в этом году президент Мадуро поедет в Москву и подпишет новые соглашения с российским правительством и организациями", - сказал Арреаса.

По его словам, Россия - один из основных союзников и партнеров Венесуэлы во множестве сфер. "Нам всегда следует быть в контакте и мы находимся в контакте на всех дипломатических уровнях", - указал он.