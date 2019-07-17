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РИА Новости

Мадуро в этом году посетит Россию

Вчера, 21:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ООН, 17 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году, ожидается подписание соглашений, в том числе с российским правительством, заявил журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, который принимает участие в мероприятиях в рамках ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.
По его словам, у президентов Венесуэлы и России всегда много вопросов для обсуждения.
"Россия очень важна для нас, мы будем принимать делегации из России и посылать свои делегации в РФ. И в какой-то момент, я уверен, что в этом году президент Мадуро поедет в Москву и подпишет новые соглашения с российским правительством и организациями", - сказал Арреаса.
По его словам, Россия - один из основных союзников и партнеров Венесуэлы во множестве сфер. "Нам всегда следует быть в контакте и мы находимся в контакте на всех дипломатических уровнях", - указал он.
Министр подчеркнул, что венесуэльские власти предоставляют информацию Москве о том, что происходит в Венесуэле, "чтобы Россия обладала ею в реальном времени".
Каракас - столица Венесуэлы
12 июля, 01:41
Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
1950012
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МИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
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