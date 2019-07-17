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РИА Новости

США намерены сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400

Вчера, 21:38
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США продолжат сотрудничать с Турцией, но с учетом ограничений, связанных с поставками российских ЗРК С-400, говорится в заявлении Белого дома.
"Соединенные Штаты по-прежнему высоко ценят наши стратегические отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, наши отношения многослойны и не сосредоточены исключительно на F-35. Наши военные отношения крепкие, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции", - следует из распространенного комментария.
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.
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