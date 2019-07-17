США намерены сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США продолжат сотрудничать с Турцией, но с учетом ограничений, связанных с поставками российских ЗРК С-400, говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты по-прежнему высоко ценят наши стратегические отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, наши отношения многослойны и не сосредоточены исключительно на F-35. Наши военные отношения крепкие, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции", - следует из распространенного комментария.