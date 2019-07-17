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РИА Новости

Покупка С-400 подрывает обязательства Турции в рамках НАТО, заявили США

Вчера, 21:34
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© Фото : Минобороны РФПоставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Минобороны РФ
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Приобретение Турцией российских систем С-400 подрывает обязательства страны в рамках НАТО, это будет иметь "пагубные последствия" для Анкары, говорится в заявлении Белого дома.
"Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом", - следует из распространенного комментария.
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Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. По сообщению Минобороны Турции, в Анкару прибыли уже 14 самолетов с элементами С-400. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Министр армии США Марк Эспер
16 июля, 18:45
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
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