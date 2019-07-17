Покупка С-400 подрывает обязательства Турции в рамках НАТО, заявили США

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Приобретение Турцией российских систем С-400 подрывает обязательства страны в рамках НАТО, это будет иметь "пагубные последствия" для Анкары, говорится в заявлении Белого дома.

"Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом", - следует из распространенного комментария.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. По сообщению Минобороны Турции, в Анкару прибыли уже 14 самолетов с элементами С-400. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.