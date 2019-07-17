В Донецке заявили о 312 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за две недели

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики 312 раз нарушили режим прекращения огня за две недели, один мирный житель погиб, четыре получили ранения, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За период со 2 по 16 июля вооруженные формирования Украины 312 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один мирный житель, ранения получили четыре мирных жителя. По территории республики было выпущено 950 мин калибром 120 миллиметров, 828 мин калибром 82 миллиметра и 358 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, также было выпущено 17 танковых снарядов, повреждено 30 объектов инфраструктуры и 121 дом", - сообщил представитель ведомства.